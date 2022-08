Schweiz: Podcast räumt mit Vorurteilen gegenüber Freikirchen auf

Freikirchen haben in der landeskirchlich geprägten Schweiz einen schlechten Ruf. Ein SRF-Podcast schaut sich deshalb die Freikirche „BewegungPlus“ an – inklusive kritischer Fragen.

„Wenn ich sage, ich bin bei einer Freikirche, kann ich auch sagen, ich habe Fußpilz. Das kommt emotional etwa aufs Gleiche raus“, sagt Christian Ringli, Pastor der Freikirche „BewegungPlus“ in Burgdorf, im Podcast „Perspektiven“ des Schweizer Radios und Fernsehen (SRF).

Redakteurin Maya Brändli versucht in der Folge „Das Plus einer Freikirche: Zwischen Klischee und Glaubwürdigkeit“ ein realistisches Bild von Freikirchen zu zeichnen. Dafür besucht sie die beiden Pastoren Christian Ringli und Matthias Wenk in ihrer Gemeinde.

Brändli scheut nicht vor kritischen Fragen zum Beispiel zum Thema Leid in der Welt oder Homosexualität zurück. Am Ende hebt sie die Offenheit, den „versöhnlichen Blick“ auf die „nicht immer schönen Realitäten im Diesseits“, den Mut zur Selbstkritik und den reflektierten Glauben der Pastoren Ringli und Wenk positiv hervor.

Link: „Das Plus einer Freikirche: Zwischen Klischee und Glaubwürdigkeit“ (SRF)