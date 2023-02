Schweiz: Streit um öffentliche Taufen eskaliert

Der Kanton Genf hat im letzten Jahr die Taufveranstaltung einer Freikirche am Genfer See untersagt. Ein Verwaltungsgericht gab den Behörden recht. Doch die Freikirche gibt noch nicht auf.

Das juristische Kräftemessen zwischen Freikirchen und dem Kanton Genf geht in die nächste Runde. Die Behörden untersagten im Juni 2022 der evangelischen Freikirche von Cologny eine öffentliche Taufveranstaltung am Genfer See. Der Kanton Genf begründete diese Entscheidung mit der Trennung von Kirche und Staat [Laizität; Anm. d. Red.]. Der Streit ging vor das Verwaltungsgericht, welches das Verbot im Dezember 2022 bestätigte. Jetzt landet der Fall vor dem Bundesgericht, wie die Schweizerische Evangelische Allianz (SEA) mitteilte.

Genf und Neuenburg sind die einzigen beiden Kantone der Schweiz, in denen Kirche und Staat auf Verfassungsstufe getrennt sind. 2020 hat das Parlament in Genf sein Laizitätsgesetz mit einer Ausführungsverordnung präzisiert. Demnach dürften nur offiziell anerkannte Kirchen öffentliche Flächen nutzen. Freikirchen gehören bisher nicht dazu.

Trotz der Verordnung gab es weiterhin freikirchliche Taufen im Genfer See. Aufgrund von mündlichen Genehmigungen über persönliche Kontakte sowie Stillschweigen der Behörden wähnten sich die Freikirchen in Sicherheit. Die SEA erinnerte in einer Pressemitteilung daran, dass der Kanton einen „toleranten Ansatz“ in Bezug auf Wassertaufen versprochen habe.

Die SEA sieht mit dem Verbot das Grundrecht auf Religionsfreiheit verletzt. Deren Ausübung dürfe nicht von einem staatlichen Registrierungsverfahren abhängig gemacht werden. Der Kanton Genf trete seine „Tradition der Toleranz“ mit Füßen und schade seinem Ruf als „Hauptstadt der Menschenrechte“, schrieb die SEA.