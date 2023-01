Sofa statt Kanzel: Gottesdienst auf Augenhöhe

In der evangelischen Auferstehungskirche in Hamburg-Lohbrügge finden regelmäßig Wohnzimmergottesdienste statt. Der NDR hat darüber jetzt in einem Beitrag berichtet.

Austausch auf Augenhöhe statt Frontalpredigt, Nähe und Gemütlichkeit statt Kälte und Distanz – das wünscht sich das Team für die Wohnzimmergottesdienste in der Auferstehungsgemeinde in Hamburg-Lohbrügge. „Die Idee ist, dass es kommunikativer wird“, erklärt Pastor Jonas Goebel. „In den Gottesdiensten gibt es drei, vier Momente, in denen man ins Gespräch kommen kann.“ Für das Konzept gibt es Lob: „Es ist wichtig, dass man nicht einfach so da sitzt und es über sich ergehen lässt, sagt eine Besucherin. „Ich werde sicher noch öfter hierherkommen.“ Eine andere Besucherin ergänzt: „Der Glaube und Jesus Christus sind wichtig. […] Jonas macht das so, dass man merkt: Das gilt auch noch für heute!“

Die Gemeinde bietet noch andere Gottesdienstformate an, darunter Lobpreis, Lagerfeuer + Abendmahl und „Orgel Oho!“ – inklusive Quiz und Livestream. Interessierte können sich auf der Homepage vorher ansehen, was sie erwartet. Ins Theater gehe man auch nicht, ohne zu wissen, was läuft, sagt Jonas Goebel. Der Pastor arbeitet seit drei Jahren in der Gemeinde. Seitdem kommen mehr Besucherinnen und Besucher – auch jüngere.

