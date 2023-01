Teen-Evangelisation „truestory“: Rednerpool ausgebucht

Wer bei der Teen-Evangelisation „truestory“ (ehemals JESUSHOUSE) als Veranstaltungsort dabei sein möchte, kann sich nur noch für die Übertragung per Livestream anmelden. Der Evangelistenpool ist ausgebucht.

- Werbung -

Der JESUSHOUSE-Nachfolger „truestory – About Jesus. About You.“ läuft vom 21. bis 25. März und wird von dem christlichen Rapperduo O’Bros moderiert. Laut Veranstalter proChrist ist die Nachfrage groß: Für die Formate Bühne (klassisch, mit Predigt und Rahmenprogramm) und Dialog (Bibellesen in Kleingruppen und Rückfragen im Plenum) stehen 116 Evangelistinnen und Evangelisten zur Verfügung, die teilweise für mehrere Veranstaltungen zugesagt haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Inzwischen gebe es 145 Anmeldungen für diese zwei Formate. Damit sei der Evangelistenpool ausgebucht.

Veranstaltungsorte können sich aber immer noch für das Livestream-Format anmelden. Im Zentrum der Veranstaltung steht die Frage, wie Jesus das Leben von jungen Menschen verändern kann. Dazu erzählen Studiogäste von ihrem Glauben. Die Theologin Julia Garschagen wird Fragen von Jugendlichen aufnehmen und auf Einwände gegen den Glauben eingehen. Via Live-Chat können sich die Veranstaltungsorte und ihre Gäste am Gespräch im Studio beteiligen und ihre Fragen stellen.

Laut proChrist habe sich bislang 230 Veranstaltungsorte in Deutschland, Österreich und in der Schweiz angemeldet. Rund 700 Gemeinden seien beteiligt.