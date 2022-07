TeenStreet: Orientierung für Jesus-Nachfolger

1.800 Teenager und Kleingruppenleiter haben sich für den OM-Kongress „TeenStreet“ angemeldet. Er findet erstmals in zwei europäischen Ländern statt.

- Werbung -

„UNFOLD“ (entfalten“) lautet das Motto des Teenager-Kongresses – basierend auf Psalm 119,130: „Wem deine Worte sich erschließen, für den verbreiten sie Licht, gerade Unerfahrene gewinnen durch sie Einsicht“ (NGÜ). Veranstaltungsorte sind ’s-Hertogenbosch, Niederlande (30. Juli bis 5. August) und Girona, Spanien (7. bis 13. August).

„Wir wünschen uns, dass die Teenager bei TeenStreet lernen, dass es sich lohnt, die Bibel aufzuschlagen und zu erleben, wie sich das Wort Gottes in ihrem Leben und Umfeld entfaltet“, erklärt TeenStreet-Europa-Direktor Matthias Vögelin. „Wir freuen uns sehr, dass es in wenigen Tagen losgeht und wir gemeinsam mit den Teenagern in die Bibel eintauchen werden, um zu entdecken, was unsere Bestimmung und Identität als Jesus-Nachfolger ist.“

Knapp 1.800 Teenager, Kleingruppenleiter und Service-Team-Mitarbeiter aus ganz Europa haben sich bisher für TeenStreet angemeldet – dabei sind es in etwa gleich viel Anmeldungen für das Event in den Niederlanden und in Spanien. Auch rund 300 deutsche Teenager und Erwachsene werden an einem der beiden Events sein.

Neben den Hauptveranstaltungen am Morgen und den anschließenden Kleingruppenzeiten, bei denen jeweils das Thema erörtert und vertieft wird, wartet auf die Teilnehmer ein buntes Programm mit Sportangeboten, Seminaren und Workshops, Zeit für Gemeinschaft und neue Freunde, die Anbetungszeit „Throne Room“ und vieles mehr. Für 2023 ist ein großes, zentrales Event in Offenburg geplant.

Operation Mobilisation (OM) hat weltweit über 5200 Mitarbeiter, die in über 110 Ländern und auf dem Hochseeschiff Logos Hope arbeiten. OM Deutschland ist der deutsche Zweig des internationalen Hilfs- und Missionswerks mit Sitz in Mosbach/Baden. Von dort aus werden die 250 deutschen Mitarbeiter betreut.