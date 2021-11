Theologe Thorsten Dietz verlässt TABOR

- Werbung -

Nach 20 Jahren an der Evangelischen Hochschule TABOR, wechselt Professor Thorsten Dietz im Herbst 2022 zur Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich. Er wird dort den Evangelischen Theologiekurs leiten und digital weiterentwickeln, der in vielen Schweizer Kantonalkirchen angeboten wird. Zugleich wird er an Onlineangeboten mitwirken, die theologische Themen für die Lebenswelt heutiger Menschen erschließen sollen.

Der Rektor der Evangelische Hochschule TABOR, Norbert Schmidt, sagte zum Wechsel von Dietz: „Mit Thorsten Dietz verlässt uns einer der profiliertesten systematischen Theologen im deutschsprachigen Raum, der über die Grenzen der Hochschule hinaus, seine pietistische Prägung in viele kirchliche Gremien eingebracht hat.“