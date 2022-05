TV-Tipp: ARD-Themenwoche „Glauben, Wissen, Zweifeln“

Drei Tage lang beschäftigt sich die ARD damit, wie sich Religionen aktuell verändern. Dabei geht es unter anderem um Homosexualität, patriarchale Strukturen, Neuheidentum und das Verhältnis von Glaube und Wissenschaft.

- Werbung -

Mit dem dreitägigen „alpha-thema: Glauben, Wissen, Zweifeln“ will ARD alpha von Dienstag, 10. bis Donnerstag, 12. Mai 2022 jeweils ab 21 Uhr Einblicke geben in die „Vielfalt des Glaubens und Nichtglaubens im Zeitalter der Globalisierung“. Dabei soll es laut Pressemitteilung vor allem darum gehen, wie sich Glaube und Religion im Wandel der Zeit verändern.

Am Dienstag, 10. Mail, um 21 Uhr setzt sich die erste Folge der Doku-Reihe „Was glaubt Deutschland?“ mit dem Verhältnis von Wissenschaft und Glaube auseinander – quer durch alle Glaubensrichtungen. Um 21.45 Uhr geht es weiter mit „Pop-up Jesus“. Die Dokumentation begleitet zwei Kirchenerneuerer durch ihren Alltag in Berlin. Sie versuchen, Glauben und Moderne zusammenzuführen.

Verschwinden die christlichen Werte aus der Gesellschaft?

Am Mittwoch, 11. Mai, um 21 Uhr folgt der zweite Teil der Doku-Reihe „Was glaubt Deutschland?“. Dieser fragt, warum in den Religionen häufig Männer das Sagen haben und wie sich Frauen in den verschiedenen religiösen Lebenswelten positionieren.

Um 21.45 Uhr geht es im „alpha-Thema Gespräch: Glauben, Wissen, Zweifeln“ um die Frage, ob mit der sinkenden Zahl an Kirchenmitgliedern auch die „sogenannten“ christlichen Werte aus der Gesellschaft verschwinden. Der Religions- und Kultursoziologe Detlef Pollack diskutiert darüber mit dem Journalisten Tilmann Kleinjung.

Die Dokumentation „Wie Gott uns schuf – Coming Out in der katholischen Kirche“ beschäftigt sich um 22.15 Uhr mit der Diskriminierung nicht-heterosexueller Menschen in der katholischen Kirche.

Bitte dieses Feld leer lassen Nichts mehr verpassen – mit unserem

BLICKPUNKT-Newsletter

täglich von Montag – Freitag Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de Ich bestätige, dass ich diese Informationen gelesen habe.

Am Donnerstag, 12. Mai, um 21 Uhr läuft die Dokumentation „Schamanen, Hexen, neue Helden – Die Rückkehr der alten Götter“. Sie beschreibt, was Menschen heute an alten Göttern und Mythen fasziniert. In der Dokumentation „Geistheiler trifft Wissenschaftler“ um 21.45 Uhr verbringen ein Geistheiler und ein promovierter Wissenschaftler jeweils einen Tag miteinander in der Lebenswelt des Anderen.

Link: Hier geht es zur Pressemitteilung des Bayerischen Rundfunks (BR).