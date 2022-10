Umfrage: 45 Prozent der US-Amerikaner wünschen sich „christliche Nation“

Sollten die USA eine christliche Nation sein? Laut einer aktuellen Umfrage sind die US-Amerikaner in dieser Frage gespalten. Auch was sie darunter verstehen, unterscheidet sich deutlich.

Bei einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center erklärten 45 Prozent der Befragten, die USA sollten eine „christliche Nation“ sein. 60 Prozent sagten, die „Gründerväter“ hätten das vor rund 250 Jahren so vorgesehen. 51 Prozent lehnen das Konzept einer christlichen Nation ab.

Befürworter einer „christlichen Nation“ würden damit unterschiedliche Merkmale verbinden, hieß es. Viele wünschten sich eine Nation, die sich im Allgemeinen an christlichen Werten orientiert oder in der die Mehrheit der Bewohner Christen sind. Es gibt laut Pew Research Center selbst bei Befürwortern keine Mehrheit für den Gedanken, die US-Regierung solle die USA zur christlichen Nation erklären. Nur 24 Prozent der Befürworter sagten, der Staat solle sich für christliche religiöse Werte einsetzen. 77 Prozent erklärten, Kirchen sollten sich bei Wahlen nicht für bestimmte Kandidaten engagieren.

Befragte wünschen sich Einfluss der Bibel auf Gesetze

Rund drei Viertel der Befragten erklärten in der Pew-Umfrage, religiöser Glaube verliere Einfluss in den USA. 56 Prozent der Christen und 70 Prozent der weißen Evangelikalen sagten, strenggläubige Menschen hätten es gegenwärtig schwerer als vor zehn Jahren. 58 Prozent der Befragten vertraten die Ansicht, die Republikanische Partei verhalte sich „freundlich“ zur Religion. 21 Prozent sagten, die Demokratische Partei agiere so.

Acht von zehn Befragten, die sich für eine „christliche Nation“ aussprachen, wünschten sich zumindest etwas Einfluss der Bibel auf Gesetze. 54 Prozent der Befürworterinnen und Befürworter forderten, dass in einem Konflikt zwischen der Bibel und dem Willen des Volkes die Bibel entscheiden soll.

Besonders stark sei der Wunsch nach einer „christlichen USA“ unter weißen Evangelikalen (81 Prozent) und Protestanten (68 Prozent). 67 Prozent der Republikaner und 29 Prozent der Demokraten erklärten, die USA sollten eine christliche Nation sein. Nach Einschätzung des Pew Research Centers machen Christen 64 Prozent der US-Bevölkerung aus. 30 Prozent hätten keine Bindung zu Religion. Sechs Prozent gehörten anderen Glaubensgemeinschaften an.

Für die Erhebung befragte das Pew Research Center wurden vom 13. bis 18. September 202210.588 Personen.