Umfrage: Christliche Mediziner befürworten Corona-Impfung

Eine große Mehrheit christlicher Mediziner in Deutschland empfiehlt die COVID-19-Impfung „uneingeschränkt“. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Arbeitsgemeinschaft christlicher Mediziner (ACM) unter ihren Mitgliedern.

- Werbung -

Bei der Umfrage gaben 86 Prozent der befragten Medizinerinnen und Mediziner an, die COVID-19-Impfung „uneingeschränkt“ entsprechend der Zulassung der Impfstoffe zu empfehlen. „Unsere Mitglieder haben ein klares Signal gesetzt“, so der Vorsitzende der ACM, Privatdozent Dr. Adrian Pilatz. „Zugleich sind wir aufgefordert, respektvoll mit Sorgen und anderen Meinungen umzugehen.“

Zwölf Prozent der Befragten empfehlen die Impfung dagegen nur für Risiko-Patienten, zwei Prozent sind gegen eine Impfung. 93 Prozent gaben an, selbst geimpft zu sein. Gut zwei Drittel der befragten Ärztinnen und Ärzte haben nach eigenen Angaben COVID-19-Erkrankte behandelt oder betreut, 38 Prozent waren an Impfungen beteiligt. Mehr als die Hälfte gab an, Menschen zu kennen, die an oder mit einer COVID-19-Infektion verstorben sind.

Mehrheit vertraut Ärzteblatt, STIKO und Robert-Koch-Institut

Als vertrauenswürdige Quellen für Informationen rund um die Pandemie nannten die allermeisten Befragten Fachliteratur wie das Ärzteblatt, dicht gefolgt vom Robert-Koch-Institut und der STIKO. Was die Corona-Maßnahmen betrifft, vertraten 88 Prozent die Ansicht, die Bundesregierung solle die Situation weiterhin kritisch beobachten und die Maßnahmen entsprechend anpassen. Lediglich acht Prozent forderten eine sofortige Aufhebung aller Maßnahmen. Ein Drittel befürwortet eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen im medizinischen Bereich.

An der Umfrage beteiligten sich 271 ACM-Mitglieder, darunter 207 Ärztinnen und Ärzte sowie 63 Medizinstudierende. In der Umfrage wurde nicht zwischen Vektor-Impfstoff und mRNA-Impfstoff unterschieden.

Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Mediziner (ACM) ist ein überkonfessioneller Zusammenschluss von ca. 470 Medizinern. Die ACM ist an die SMD angeschlossen, einem Netzwerk von Christen in Schule, Hochschule und Beruf mit Sitz in Marburg.

Rückfragen zur Umfrage an: COVID-Umfrage@smd.org