Umfrage in den USA: Weiße Protestanten mehrheitlich für Trump

Weiße Protestanten und besonders weiße Evangelikale wollen mehrheitlich den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump wählen. Insgesamt deuten aktuelle Zahlen auf einen knappen Wahlausgang hin.

In einer am Mittwoch (Ortszeit) in Washington veröffentlichten Erhebung des Pew Research Centers zur Präsidentschaftswahl am 5. November bekundeten 77 Prozent der weißen Evangelikalen und 55 Prozent der nicht-evangelikalen weißen Protestanten ihre Unterstützung für Trump. 78 Prozent der schwarzen Protestanten sprachen sich für seine Kontrahentin Kamala Harris von den Demokraten aus.

Katholiken sind zu 49 Prozent für Trump und zu 44 Prozent für Harris. Mehrheitlich für Harris äußerten sich Menschen ohne einen bestimmten Glauben (55 Prozent) und Juden (65 Prozent).

Bei den Wahlen 2020 und 2016 hatten weiße evangelikale Wähler mit großer Mehrheit für Trump gestimmt. Laut der Umfrage findet Trump Mehrheiten bei älteren Wählern, in ländlichen Regionen und bei Wählern ohne höheren Bildungsabschluss. Harris punkte besonders bei jungen Menschen und in Metropolen.

Laut Pew gaben 46 Prozent der Befragten an, sie würden für Harris stimmen, 45 Prozent für Trump und 7 Prozent für den unabhängigen Bewerber Robert Kennedy, fänden die Wahlen unmittelbar statt. Pew hatte vom 5. bis 11. August 9.201 registrierte Wähler befragt.