Umgang mit Spenden: CORRECTIV kritisiert Hillsong, Freikirche widerspricht

Das Recherchenetzwerk CORRECTIV hat interne Finanzunterlagen von Hillsong Germany eingesehen. Es geht um Flüge, Hotels und Geburtstagsgeschenke – sowie Zahlungen an die Mutterkirche.

Das Recherchenetzwerk CORRECTIV wirft Hillsong Germany vor, über Jahre „sehr freizügig“ mit Spenden umgegangen zu sein. So soll der Lead Pastor Freimut Haverkamp auf Kosten der Kirche in Luxushotels übernachtet haben. Auch weitere Ausgaben würden Fragen aufwerfen.

CORRECTIV konnte nach eigenen Angaben interne Finanzdokumente von Hillsong Germany einsehen. Allein im Jahr 2021 soll die Kirche rund vier Millionen Euro an Spenden erhalten haben. Die Unterlagen zeigen laut CORRECTIV: „Die Kirche zahlte ihrem deutschen Vorstand und weiteren Führungskräften luxuriöse Reisen [sehr teure Flüge und Hotelübernachtungen; Anm. d. Red.], eine teure Wohnung in bester Lage in Düsseldorf, Dienstwagen, eine Lebensversicherung, Besuche im Fitnessstudio und teure Geschenke.“ Diese Ausgaben sollen auch durch Spenden finanziert worden sein.

Hillsong weist Vorwürfe zurück

Roland Mayrl, Pressesprecher von Hillsong, wies die Vorwürfe „auf das Entschiedenste“ zurück. Ein Steuerberater stelle durch eine jährliche Prüfung einen guten Umgang mit den Spenden sicher.

CORRECTIV befragte zwei Experten zu den Finanzen der Kirche. „Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass aus den Mitteln der Kirche Privates finanziert wurde“, sagt Florian Köbler, Bundesvorsitzender der Deutschen Steuer-Gewerkschaft. Burkhard Wilke hält vor allem teure Reisen und „unnötig teure Wohnungen“ für problematisch. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI).

Hillsong steht in Australien schon länger in der Kritik. Der Abgeordnete Andrew Wilkie warf der Kirche Korruption und Steuerhinterziehung vor. Zudem kritisierte er unverhältnismäßig hohe Reisekosten und private Ausgaben von Führungskräften auf Kosten der Kirche. Dies geschah, nachdem er Einblick in durchgestochene interne Unterlagen erhalten hatte. Zudem soll Hillsong-Gründer Brian Houston Informationen über sexuellen Missbrauch an einem Minderjährigen durch seinen 2004 verstorbenen Vater Frank Houston zurückgehalten haben.

Teure Geburtstagsgeschenke

Um den Namen Hillsong tragen zu dürfen, zahlten in der Vergangenheit fast 40 Kirchen weltweit drei Prozent ihrer Spendeneinnahmen an die Mutterkirche in Sydney. Hillsong Germany soll 2019 aus diesem Grund 130.000 Euro nach Australien überwiesen haben – und zwar ohne das Wissen der Spenderinnen und Spender. „Im Gegenzug zeigte sich der globale Vorstand mit Geschenken an die regionalen Führungskräfte großzügig“, schreibt CORRECTIV. In den Buchungsunterlagen der australischen Hillsong Church fand sich ein Geburtstagsgeschenk an Haverkamp für rund 7.000 Euro.

Bevor die internen Buchungsunterlagen zu CORRECTIV gelangten, wandte sich der Hinweisgeber an Hillsong Germany selbst und an den Bund Freikirchlicher Pfingstkirchen (BFP), zu dem die Kirche gehört. Als Hillsong die Vorwürfe abstritt, soll der BFP keine eigenen Nachforschungen angestellt, nicht nach Belegen gefragt, sondern die Angelegenheit für abgeschlossen erklärt haben. Zudem wurde die Löschung der Daten und Nennung der Quelle gefordert. Das sei jetzt eineinhalb Jahre her. Der BFP erklärte gegenüber CORRECTIV: „Alle Vorwürfe wurden durch entsprechende Begründungen bzw. Erklärungen aufgeklärt oder erwiesen sich als haltlos.“

Hillsong Deutschland will in den kommenden Wochen ausführlich über das Thema Spenden und Finanzen informieren. In einer Einladung heißt es laut CORRECTIV: „Bei unserer Heart & Soul Night möchten wir uns Zeit nehmen, um einige offene Fragen zu beantworten und Transparenz, Wahrheit und Kontext zu aktuellen Medienberichten zu bringen“.

Link: „Megakirche Hillsong: Das Geschäft mit dem Glauben“ (CORRECTIV)