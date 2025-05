Der neue Papst heißt Leo XIV

Das Konklave hat den US-amerikanischen Kardinalbischof Robert Francis Prevost zum neuen Papst gewählt. Er nennt sich Leo XIV – und bedankt sich in seiner ersten Rede bei seinem verstorbenen Amtsvorgänger Franziskus.

Von Daniel Wildraut / mit epd-Material

„Der Friede sei mit euch allen“. Mit diesen Worten hat der neue Papst Leo XIV. die Menschen auf dem Petersplatz begrüßt. Der 69-Jährige sprach unter anderem von der Notwendigkeit einer missionarischen Kirche. Im Anschluss an seine italienische Ansprache wandte er sich in Spanisch an die Menschen auf dem Petersplatz. Leo XIV. erinnerte auch an seinen Amtsvorgänger. Viele hätten noch die geschwächte, aber dennoch starke Stimme von Papst Franziskus im Ohr, der Rom und der ganzen Welt an Ostern seinen Segen gespendet habe. „Danke, Papst Franziskus!“, sagte er. Er wolle diesen Segen weiterführen. Abschließend spendete der neugewählte Papst den traditionellen Segen „Urbi et orbi“.

Leo XIV. wurde 1955 in Chicago geboren und studierte zunächst Mathematik und Philosophie. Anschließend trat er in den Augustinerorden ein. 1982 wurde er zum Priester geweiht. Von 2015 bis 2023 war er Bischof in Chiclayo/Peru. Der verstorbene Papst Franziskus hatte ihn im Januar 2023 zum Erzbischof und Präfekten des Dikasteriums für die Bischöfe ernannt – sowie zum Präsidenten der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika.

Leo ist der erste US-amerikanische Papst in der Geschichte der Katholischen Kirche. Er spricht fünf Sprachen, hat seit 2015 auch die peruanische Staatsbürgerschaft und gilt als pragmatischer Kosmopolit. Geschätzt wird er von konservativen und progressiven Kreisen innerhalb der Kurie.

„Habemus Papam“

Kardinalprotodiakon Dominique Mamberti hatte vor dem ersten Auftritt Leos mit der traditionellen Formel „Annuntio vobis gaudium magnum, habemus Papam!“ („Ich verkünde euch eine große Freude, wir haben einen Papst!“) die Wahl eines neuen Papstes verkündet.

Vor der Wahl waren viele Experten eher davon ausgegangen, dass nach dem Polen Karol Wojtyla (Johannes Paul II.), dem Deutschen Joseph Ratzinger (Benedikt XVI.) und dem Argentinier Jorge Mario Bergoglio (Franziskus) das Konklave wieder einen Italiener bestimmen würde.

Leo XIV. ist nach katholischer Zählung der 267. Bischof von Rom und Oberhaupt von weltweit rund 1,4 Milliarden Katholikinnen und Katholiken. Sein Namensvorgänger Leo XIII. (1878 – 1903) galt als „politischer“ Papst. Er verfasste die erste Sozialenzyklika der Katholischen Kirche.

