USA: Abtreibungsverbot in North Dakota aufgehoben

Ein Richter hat das in dem US-Bundesstaat geltende Abtreibungsverbot aufgehoben. Die Verfassung garantiere allen Menschen das Recht, medizinische Entscheidungen zu ihrem Körper zu fällen.

Bezirksrichter Bruce Romanick traf das Urteil am Donnerstag (Ortszeit) in der Hauptstadt Bismarck. Das im April 2023 eingeführte und nun gekippte Gesetz war eines der schärfsten Verbote in den USA. Es hatte Abtreibungen nach der sechsten Schwangerschaftswoche verboten. Viele Frauen wissen vor der sechsten Woche noch nicht, dass sie schwanger sind.

Frauen durften außerdem nur abtreiben, wenn die Schwangerschaft die Gesundheit der Mutter gefährdete oder Folge einer Vergewaltigung war. Ärzten, die gegen das Gesetz verstießen, drohte eine Haftstrafe. Aufgrund des Verbots gibt es in dem republikanisch regierten Bundesstaat im Norden der USA aktuell keine Kliniken mehr, die Abtreibungen vornehmen.

Volksentscheide über Abtreibungsrecht

Die Klage gegen die Regelung wurde vom Verband „Center for Reproductive Rights“ im Namen einer geschlossenen Abtreibungsklinik eingebracht. Das Urteil soll in wenigen Tagen in Kraft treten. North Dakotas Generalstaatsanwalt Drew Wrigley sagte einem örtlichen Fernsehsender zufolge, er werde die Entscheidung des Richters anfechten.

In zehn US-Bundesstaaten haben die Menschen im November vermutlich Gelegenheit, bei Volksentscheiden über das Abtreibungsrecht zu bestimmen. Menschen, die sich für den Schutz des ungeborenen Lebens einsetzen, haben bislang vergeblich versucht, die Abstimmungen zu verhindern.