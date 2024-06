Vatikan macht Vorschläge zur Neudefinition der Rolle des Papstes

Der Vatikan hat ein Dokument vorgestellt, das die Stellung des Papstes innerhalb der christlichen Kirchen im Osten und im Westen verändern könnte. Lehren des ersten Vatikanischen Konzils könnten demzufolge neu interpretiert oder „umformuliert“ werden.

In dem Studiendokument mit dem Titel «Der Bischof von Rom», das mit Zustimmung von Papst Franziskus am Donnerstag in Rom veröffentlicht wurde, geht es vor allem um die Vormachtstellung des Papstes vor anderen christlichen Kirchenoberhäuptern. Der Vatikan schlägt in dem Dokument eine «Neuinterpretation» bis hin zur «Neuformulierung» der Lehren des Ersten Vatikanischen Konzils vor.

Diese Lehren seien «zutiefst konditioniert durch ihren historischen Kontext» gewesen. Die katholische Kirche solle daher nach neuen Ausdrücken und Vokabeln suchen, die an den «aktuellen und ökumenischen Kontext» angepasst seinen. Das als Studiendokument bezeichnete 150-seitige Papier ist eine Zusammenfassung der theologischen Reaktionen auf die Enzyklika «Ut unum sint». In dem Lehrschreiben hatte Papst Johannes Paul II. 1995 eine andere Art der Ausübung des Papstamts in Aussicht gestellt und die anderen christlichen Kirchen dazu eingeladen, im Dialog mit Rom nach einem gemeinsamen Verständnis des Amts zu suchen.

Ein Vorschlag sei laut dem nun veröffentlichen Dokument, eine klarere Unterscheidung zwischen den verschiedenen Verantwortlichkeiten des Papstes zu finden, «insbesondere zwischen seinem patriarchalischen Amt in der Kirche des Westens und seinem vorrangigen Amt der Einheit in der Gemeinschaft der Kirchen im Westen und im Osten». Auch bestehe die Notwendigkeit, «die patriarchalische und primäre Rolle des Bischofs von Rom von seiner politischen Funktion als Staatsoberhaupt zu unterscheiden».

Zudem werden regelmäßige Treffen zwischen Kirchenführern auf weltweiter Ebene vorgeschlagen, um deren Gemeinschaft «sichtbar zu machen und zu vertiefen». Eine stärkere Betonung der Ausübung des Amts des Papstes in seiner eigenen Teilkirche, der Diözese Rom, würde das bischöfliche Amt, das er mit seinen Mitbischöfen teilt, hervorheben und das Bild des Papsttums erneuern.

