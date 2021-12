Wegen Israel-Boykott: Squash-WM in Malaysia abgesagt

Der Squash-Weltverband (WSF) hat die im Dezember anstehende Weltmeisterschaft der Männer in Malaysia abgesagt. Dies berichtet das Nachrichtenportal Israelnetz. Die Behörden in Malaysia hatten der israelischen Mannschaft die Einreise verweigert. (Jesus.de berichtete) Der Vorsitzende des israelischen Squash-Verbands, Aviv Buschinski, schlug vor, dass Israel eine Weltmeisterschaft ausrichten könne. Daran könnten auch Sportler und Sportlerinnen aus Ländern ohne diplomatische Beziehungen zu Israel teilnehmen.



