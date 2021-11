Weihnachtslieder einmal anders

Die Creative Kirche lädt ein zur „Wundernacht“ (28. November). Dania König und Martin Buchholz singen bekannte Weihnachtslieder auf unbekannte Weise.

Von Pascal Alius

Kleinere Veranstaltungen kündigen wir eher selten an, aber da die Wundernacht quasi hier um die Ecke in der Wittener Pop-Akademie stattfindet, machen wir eine Ausnahme. Für die „Wundernacht“ haben die Jazz- und Popularmusikerin Dania König und der Songpoet und TV-Journalist Martin Buchholz bekannte Weihnachtslieder wie „Freue dich, Welt“ und „Gloria in excelsis deo“ neu bearbeitet – musikalisch und textlich. Mit der Neuversion von „Gloria in excelsis deo“ hatte Martin Buchholz 2014 mit der Berliner Stadtmission einen Flashmob inszeniert, den auf YouTube bislang 3,7 Millionen Menschen gesehen haben. Im Programm gibt es zusätzlich noch eigene neue Lieder von den beiden.

Eingerahmt werden die musikalischen Beiträge durch die Weihnachtsgeschichte und weitere Erzählungen rund um Weihnachten. Unter anderem wird Martin Buchholz von der winterlichen Wundernacht des schwedischen Schriftstellers Per-Olov Enquist erzählen. Einer Nacht, die dessen Leben für immer verändert haben soll.

Auch die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2 wird vorgelesen, unterbrochen von zwei neuen Songs von Dania König und Martin Buchholz: „Lied der Hirten“ – Wie haben diese Männer den unfassbaren Moment erlebt? – und „Marias Lied“ zu der Frage: Was bewegte diese sehr junge Mutter in ihrem Herzen?

Achtung: Es gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht.

