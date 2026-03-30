Weltrekordversuch: 36.000 Sockenpaare stricken für Obdachlose

Es ist ein ehrgeiziges Ziel: Strickbegeisterte in Deutschland und der Schweiz wollen mindestens 36.000 Paar Socken stricken und damit Obdachlosen helfen. Start des Weltrekordversuchs war am Samstag im schweizerischen Glattfelden.

Strickend zum Weltrekord: Dafür sollen Woll- und Garn-Enthusiasten bis zum nächsten Frühjahr mindestens 36.000 Paar Socken stricken. Mit der Aktion wollen die Initiatorinnen um die Autorinnen Susanne Oswald (Hamburg) und Veronika Hug (Appenweier) das Thema Obdachlosigkeit an die Öffentlichkeit bringen, sagten sie am Samstag beim Swiss Yarn Festival im schweizerischen Glattfelden (Kanton Zürich). Dort fand am Vormittag das offizielle «Anstricken» statt, das auch per Livestream auf YouTube übertragen wurde.

Der bisherige Weltrekord liegt ihren Angaben zufolge in Neuseeland mit 35.500 gestrickten Socken. Mit handgestrickten Socken bringe man obdachlosen Menschen Liebe entgegen und zeige ihnen, dass sie gesehen würden, sagte Oswald, die mehrere Romane und Sachbücher zum Thema Stricken verfasst hat und sich in der Obdachlosenhilfe engagiert. Mit Veronika Hug hat sie den Verein «Sockenweltrekord» gegründet und dazu das Buch «Auf die Socken, fertig, Weltrekord!» (Frechverlag, Gerlingen) verfasst.

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Vier Kilometer lange Socken-Leine: Aktion ruft zum Mitstricken auf

Für die Aktion werden Strickbegeisterte gesucht, die Socken ab Schuhgröße 40 anfertigen wollen. Dazu wurden bundesweit zahlreiche Sammelstellen eingerichtet, die auf der Homepage zu finden sind.

Anfang April 2027 sollen die Socken dann im Rahmen des nächsten Swiss Yarn Festivals an einer rund 4,2 Kilometer langen Wäscheleine aufgehängt werden. Danach würden sie an Kältebusse und stationäre Hilfestellen in Deutschland und entsprechende Einrichtungen in der Schweiz gespendet.

>>>> Mehr Informationen gibt es auf der Homepage der Aktion.

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