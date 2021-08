Westfälische Kirche empfiehlt 3G-Regel für Gottesdienste

- Werbung -

Die Westfälische Kirche empfiehlt in einer aktuellen Pressemitteilung ihren Gemeinden die Anwendung der 3G-Regel für Gottesdienste in Innenräumen. Besucher sollten also geimpft, getestet oder genesen kommen. Der aktualisierten Corona-Verordnung zufolge gelten ab einer Inzidenz von 35 diese neuen Richtwerte für Schutzmaßnahmen in öffentlichen Innenräumen, nicht jedoch für Gottesdienste.

Als Begründung für die gegenläufige Empfehlung nennt die Westfälische Kirche, dass durch die Regel im kirchlichen Leben auch bei einer höheren Inzidenz wieder mehr Möglichkeiten bestehen würden. Darüber hinaus sei der Schutz von nicht immunisierten Kindern und Jugendlichen so besser gewährleistet, heißt es in der Mitteilung. Es solle bei Bedarf außerdem die Möglichkeit einer Kostenübernahme der erforderlichen Tests für den Gottesdienstbesuch geben.

Weiterhin bleibe es den Gemeinden im Einzelfall überlassen, alternativ zusätzliche Angebote zu Gottesdienst und Gebet zu machen, die sich nach der bisher gültigen Schutzverordnung mit Abstand und Maskenpflicht richten.