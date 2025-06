Westfälische Kirche hat eine neue Präses

Die 59-jährige Adelheid Ruck-Schröder ist als Präses der westfälischen Kirche in ihr Amt eingeführt worden. In ihrer Predigt warb sie für mutige Reformen.

Nach 19 Monaten Vakanz hat die Evangelische Kirche von Westfalen ihr theologisches Spitzenamt wieder neu besetzt. In einem Festgottesdienst in Bielefeld wurde am Sonntag Adelheid Ruck-Schröder als Präses eingeführt. Die 59-Jährige soll für acht Jahre an der Spitze der viertgrößten deutschen Landeskirche mit 1,9 Millionen Mitgliedern stehen. Sie ist die zweite Frau in diesem Leitungsamt.

Ruck-Schröder war im März zur Nachfolgerin von Annette Kurschus gewählt worden, die im November 2023 als westfälische Präses und als Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zurückgetreten war. Seither hatte der Theologische Vizepräsident Ulf Schlüter die Präses-Aufgaben kommissarisch übernommen.

Evangelium kommunizieren

In ihrer Antrittspredigt nannte Ruck-Schröder die Kommunikation des Evangeliums als zentrale Aufgabe der Kirche. Um das Wichtige in den Blick zu rücken, könne es helfen, «vom Ende her» zu denken und so den Blick zu weiten. Die Kirche müsse Menschen zum Glauben ermutigen und mit Lust neue Formen erproben. Sexualisierter Gewalt gelte es «transparent, strukturiert und professionell» entgegenzutreten.

Die in Baden-Württemberg aufgewachsene promovierte Theologin Ruck-Schröder war zuletzt Regionalbischöfin für den Sprengel Hildesheim-Göttingen in der hannoverschen Landeskirche. Zuvor leitete sie sechs Jahre lang das Predigerseminar im Kloster Loccum bei Nienburg. Ruck-Schröder ist verheiratet mit dem in Göttingen lehrenden Theologieprofessor Bernd Schröder und Mutter von zwei erwachsenen Kindern.