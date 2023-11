Eilmeldung: EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus tritt zurück

Annette Kurschus ist als EKD-Ratsvorsitzende und Präses der Westfälischen Kirche zurückgetreten. Persönlich sei sie mit sich im Reinen, wolle aber Schaden von der Kirche fernhalten.

Es sei ihr niemals darum gegangen, sich selbst aus der Verantwortung zu stehlen, Sachverhalte zu vertuschen oder gar einen Missbrauchstäter zu schützen, sagte die 60-Jährige in einer öffentlichen Erklärung im Landeskirchenamt in Bielefeld. Statt um die Betroffenen gehe es seit Tagen nur noch um ihre Person. Dies sei sehr bitter. Es liege ihr am Herzen, sich für die Betroffenen einzusetzen, aber: „Ich kann meinen Dienst nicht weiter tun, wenn meine Aufrichtigkeit täglich angezweifelt wird.“ Ihre persönliche Redlichkeit lasse sie sich jedoch von niemandem absprechen, sagte sie sichtbar gerührt. „Mit Gott und mir selbst bin ich im Reinen.“

Am vergangenen Wochenende waren Missbrauchsvorwürfe gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Kirchenkreises Siegen-Wittgenstein öffentlich geworden, in dem Kurschus ab 1993 als Gemeindepfarrerin und später als Superintendentin tätig war, bevor sie 2012 Präses der westfälischen Landeskirche wurde. Der Beschuldigte, den Kurschus nach eigenen Angaben sehr gut kennt, soll über Jahre hinweg junge Männer sexuell bedrängt haben. Kurschus stand unter Druck, seit wann sie von den Vorwürfen gegen den Beschuldigten wusste.

Kurschus steht seit 2012 an der Spitze der westfälischen Landeskirche. 2021 wurde sie als zweite Frau nach Margot Käßmann zur Ratsvorsitzenden der EKD gewählt. In ihrer Rede nach der Wahl hatte Kurschus das Thema Missbrauch zur Chefsache erklärt.

