Eine lächelnde junge Frau
Wie Single-freundlich ist deine Gemeinde?

In Deutschland lebt fast jede zweite erwachsene Person allein. Ein neuer Online-Test soll Gemeinden für die Lebenswirklichkeit von Singles sensibilisieren.

„Viele Gemeinden haben kein Gespür dafür, was Alleinlebende bewegt“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung des Singlenetzwerks „Solo&Co“, dem Verein „Es muss was Anderes geben“ und der „Fachstelle Gemeinschaft“. In Predigten, Programmen oder Hauskreisen käme das Thema kaum vor, heißt es, weil Gemeindestrukturen oft rund um Familie, Ehe und Kinder aufgebaut seien.

Der anonyme Test soll auf „spielerische Art und Weise“ zeigen, wie es um die „Single-Freundlichkeit“ in einer Gemeinde steht. Er soll als „Brille“ dienen, durch die Gemeindemitglieder und Verantwortliche erkennen, an welchen Stellen es Verbesserungspotential gibt.

Der Online-Test ist anonym auf der Webseite von Es muss was Anderes geben verfügbar.

Links:

  • EmwAg – „Es muss was Anderes geben“: das Dach für Initiativen, die Einsamkeit überwinden helfen.
  • Solo & Co – das Netzwerk, das christliche Singles ermutigt und vernetzt.
  • Fachstelle Gemeinschaft – Beratung & Impulse für tragfähige Gemeinschaftsformen.
Christliche Singles: Wohin mit der Lust auf Sex?
QuelleSolo&Co

