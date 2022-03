Willow Creek Schweiz löst sich auf

Willow Creek Schweiz wird Teil des Willow-Netzwerks im gesamten deutschsprachigen Raum. Der Schweizer Verein wird aufgelöst. Dies geschehe jedoch nicht aus einer Notsituation, heißt es.

- Werbung -

Die Entscheidung sei „kein Ende von Willow in der Schweiz“, erklärte Stefan Gerber, Geschäftsführer von Willow Creek Schweiz in einer Pressemitteilung. Damit werde lediglich auf operativer Ebene vollzogen, was ideell schon längst Realität sei. Die neue Struktur sei zweckdienlicher. Dadurch sollen Leiter und Leiterinnen weiterhin zeitgemäß gefördert werden können.

Der Vorstand von Willow Creek Deutschland will zukünftig noch konsequenter eine DACH-Strategie verfolgen. Ein erster Schritt in diese Richtung soll ein Schweizer Beratungsgremium sein. Ab April wird das Büro in Gießen auch für Interessierte aus der Schweiz Anlaufstelle sein.