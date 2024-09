Wycliff: 1.500 Bibelübersetzungen in Arbeit

Laut der „Wycliff Global Alliance“ können inzwischen rund 98 Prozent der Weltbevölkerung durch Bibelübersetzungen erreicht werden. Handlungsbedarf sieht die Organisation in Ostasien.

Die Wycliffe Global Alliance (WGA) hat ihre Jahresstatistik veröffentlicht. Demzufolge sind in den vergangenen zwölf Monaten weltweit 98 Sprachforschungs- und Bibelübersetzungsprojekte abgeschlossen worden. Das Neue Testament liege in 68 weiteren Sprachen vor, die gesamte Bibel in 20 Sprachen und Ausschnitte in 10 Sprachen.

Damit gibt es laut Wycliff aktuell komplette Bibelübersetzungen bzw. Teile der Bibel in 3.756 Sprachen: die vollständige Bibel in 756 Sprachen, das Neue Testament in weiteren 1.726 Sprachen und einzelne biblische Schriften in 1.274 Sprachen. Dadurch könnten inzwischen 7,3 Milliarden Menschen erreicht werden – knapp 98 Prozent der Weltbevölkerung. Linguisten der WGA gehen von rund 7.400 gesprochenen Sprachen weltweit aus.

Neue Übersetzungsprojekte in 1.500 Sprachen

In 1.524 weiteren Sprachen sind laut WGA Übersetzungsprojekte in Arbeit, 204 mehr als vor einem Jahr. Nach dem derzeitigen Stand der weltweiten Sprachforschung seien damit noch Übersetzungen in 985 Sprachen nötig, die meisten von ihnen in Asien (382). Bei den übrigen rund 1.130 Sprachen gebe es keinen Übersetzungs-Bedarf, da deren Sprecherinnen und Sprecher in den meisten Fällen auch andere Sprachen beherrschten, in denen bereits biblische Texte vorlägen. Oder es handle sich um Sprachen, die im Verschwinden begriffen seien.

„Noch vor vier Jahren lag die Zahl der Sprachen, die ein Projekt benötigen, bei mehr als 2.000. Jetzt sind es noch weniger als die Hälfte“, freut sich Susanne Krüger, Leiterin von Wycliff Deutschland. „Wir glauben: Dieser enorme Fortschritt ist nur mit Gottes Hilfe möglich und weil viele verschiedene Organisationen an der Bewegung der Bibelübersetzung weltweit zusammenarbeiten.“

Kaum Fortschritte in Ostasien

Laut Terry Dehart, Datenanalyst bei ProgressBible, stagniert derzeit die Zahl neuer Bibelübersetzungen in Ostasien: „Seit 2020 hat sich dort fast nichts verändert. Wir haben alles getan, was wir uns vorstellen können, und die Wachstumskurve bleibt trotzdem flach.“ Fortschritte habe es dagegen in Nigeria gegeben.

Die gesamte Statistik in englischer Sprache finden Sie hier.

Die spendenfinanzierte Wycliffe Global Alliance ist der Dachverband von mehr als 100 Wycliff- und Partnerorganisationen weltweit. Die Allianz betreut Sprachforschungs-, Bildungs- und Bibelübersetzungsprojekte in 167 Ländern. Wycliff Deutschland hat nach eigenen Angaben rund 130 Mitarbeiter in über 40 Ländern.