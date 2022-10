Wycliffe: Bibel in sieben neue Sprachen übersetzt

Die komplette Bibel wurde seit 2021 in sieben weitere Sprachen übersetzt. Trotzdem können rund 20 Prozent der Weltbevölkerung die Bibel noch nicht in ihrer Muttersprache lesen.

In sieben Sprachen ist seit September 2021 erstmals die komplette Bibel erschienen. Das geht aus der neuen Jahresstatistik der Wycliffe Global Alliance (WGA) hervor. Das Neue Testament wurde in weitere 42 Sprachen übersetzt.

Die komplette Bibel liegt jetzt in 724 Sprachen vor. In 1.617 Sprachen ist das Neue Testament verfügbar, in 1.248 Sprachen zumindest einzelne Teile der Bibel. Das sind 3.589 von weltweit 7.388 Sprachen. Rund 20 Prozent der Weltbevölkerung besitzen noch keine vollständig übersetzte Bibel.

Aktuell laufen laut WGA in 2.846 Sprachen in 157 Ländern Übersetzungsarbeiten. In 964 werden Übersetzungen vorbereitet. Für weitere 1.680 Sprachen hält die WGA eine Bibelübersetzung für möglich und sinnvoll. Die meisten davon werden in Asien (668) und Afrika (525) gesprochen.

Die Wycliffe Global Alliance ist der Dachverband von mehr als 100 Wycliffe- und Partnerorganisationen weltweit. Die Allianz betreut Sprachforschungs-, Bildungs- und Bibelübersetzungsprojekte in 157 Ländern. Unter dem Dach der Wycliffe Global Alliance arbeiten mehr als 6.000 Mitarbeiter in 2.846 Sprachen. Die einzelnen Organisationen finanzieren sich überwiegend durch Spenden.