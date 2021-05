5000 Brote – Konfirmanden backen wieder für Hilfsprojekte

Nach dem Ausfall im letzten Jahr sind Konfirmandinnen und Konfirmanden in diesem Jahr wieder eingeladen, Brote zugunsten von Hilfsprojekten zu backen.

Schirmherr der Aktion „5.000 Brote – Konfis backen Brot für die Welt“ ist Heinrich Bedford-Strohm, der Ratspräsident der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), wie „Brot für die Welt“ am Mittwoch in Berlin mitteilte. Viele Bäckereien werden den Angaben zufolge ihre Backstuben öffnen und zusammen mit Konfis aus allen Landeskirchen Brot backen. Die Brote sollen gegen eine Spende abgegeben werden, um drei Bildungsprojekte von „Brot für die Welt“ für junge Menschen in Indien, Äthiopien und Brasilien zu unterstützen.

Dagmar Pruin, Präsidentin von „Brot für die Welt“, äußerte sich begeistert. „Der Duft der Backstube lockt die Jugendlichen, sich nicht nur mit der faszinierenden Welt des Handwerks und der Bedeutung von Nahrungsmitteln zu beschäftigen, sondern auch mit der Lebenswelt von Jugendlichen in den Ländern des Südens“, sagte sie. Bei der Aktion kooperiert die EKD mit dem Verband Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt und dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks.

Link: Zur Aktion „5000 Brote“