3 Leitungsstile für die Jugendarbeit im Vergleich

Demokratie taugt nicht für die Jugendarbeit. Zu diesem Ergebnis kommt Jugendleiter René Graf, nachdem er drei Führungsstile im Kontext der Jugendarbeit miteinander verglichen hat.

René Graf geht im Blog von Mr. Jugendarbeit auf den autoritären/hierarchischen, den kooperativen/demokratischen und den Laissez-faire-Stil ein. Die Mischung aus autoritärem Leitungsstil und Laissez-faire sei ideal für die Jugendarbeit, findet er.

Graf verdeutlicht seine Ansicht an einem Beispiel. Für ein kooperatives Teamspiel gibt die Jugendleiterin oder der Jugendleiter erst die Aufgabenstellung und die Regeln bekannt – autoritär. Anschließend lässt sie oder er die Kinder und Jugendlichen einfach machen und beobachtet – Laissez-faire.

Durch Fehler lernen

Als Nachteile des demokratischen Führungsstils sieht Graf die Gefahr, dass die Grenzen zwischen Leiterinnen und Leitern und den Kindern verschwimmen. „Als Beobachter benötigt man immer eine gewisse Distanz zur Gruppe, um möglichst viel wahrnehmen zu können“, sagt Graf. Das funktioniere nicht, wenn man, wie beim demokratischen Stil, Teil des Prozesses sei.

Es gehe nicht darum, dass die Kinder irgendwelche Ziele erreichen. „Der Lerneffekt ist mindestens so groß, wenn in einer Aktion Fehler gemacht werden und ein Ziel nicht erreicht wird“, schreibt Graf. Dazu gehöre aber auch, dass am Ende gemeinsam mit den Kindern ausgewertet werde.

