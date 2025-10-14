Jesus.de unterstützen!
Eine junge Hand hält eine alte Hand
.Symbolbild: dszc / E+ / Getty Images

Im Gebet verbunden

Wie baut man eine Verbindung auf, wenn es kaum noch Berührungspunkte gibt?
Marcus Beier erzählt im Blog des Gebetsmagazins sela. von einer Begegnung mit seiner Großmutter: 98 Jahre alt, schwerhörig, leicht dement und 600 Kilometer entfernt.

Seine schmerzhafte Erfahrung: Er findet keinen Zugang zu ihr. Nicht mit Themen, nicht durch Musik. Wie kommt es, dass Menschen einander verlieren? Zwei Menschen, die früher so vertraut miteinander waren, ringen auf einmal nach verbindenden Themen. Nach Gemeinsamkeiten.

Schließlich ist da doch noch etwas – und zwar beim gemeinsamen Sprechen des „Vaterunser“. Gott selbst ist der gemeinsame Dritte, auf den beide schauen und der eine Verbindung herstellt, die anders nicht herzustellen ist. Der Glaube an ihn vereint Marcus und seine Großmutter. Und schenkt Frieden.

Weiterlesen im sela.-Blog: Gebetsverbindung – durch nichts zu ersetzen

Was kann Gebet bewegen?

