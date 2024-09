Christentum oder Christentun?

„Wir haben Nachfolge zu einer Option gemacht.“ Mit dieser These beginnt Pfarrer David Brunner seinen Blogeintrag „Christsein ohne Nachfolge?“ Er ist davon überzeugt, dass Nachfolge ein Lebensstil und Lebensführung ist, die sich ganz an Jesus Christus ausrichtet – nicht einfach nur als “nice to have”, sondern als Grund und Fundament des ganzen Lebens. Brunner beklagt, Christen hätten den Glauben vielerorts zu einem System gemacht, das es zu befolgen gilt – und nicht zu einem Lebensstil, aus dem alles Weitere entspringt. In seine Ausführungen lässt der Theologe Gedanken aus dem Buch „Leben vom Meister lernen“ von John Mark Comer einfließen, der die „Christenheit des Westens“ kritisiert.

Brunner benennt Kriterien, die seinem Verständnis nach zur christlichen Nachfolge gehören. Dazu gehörten „Basics“ wie die tägliche Bibellese und das Gebet. „Ich sehe manche schon innerlich und äußerlich die Augen rollen: ‚Nicht schon wieder diese Leier.‘ Es ist erschreckend, wie wenig Christen beten und in der Bibel lesen. Aber wieso? Weil Nachfolge optional ist.“ Brunners Motto: „Christentun statt Christentum“.

Als Beispiel nennt der Pfarrer die schlecht besuchten Gebetsveranstaltungen der Kirchengemeinde: „Wir singen zwar ‚Und wenn ich kämpf’, dann auf meinen Knien‘, aber die wahrscheinlich am schlechtesten besuchten Veranstaltungen in Gemeinden sind Gebetstreffen – ja, ich spreche aus Erfahrung.“

Brunner erinnert an die neutestamentliche Szene der beiden Schwestern Marta und Maria und ermutigt, wie Maria zu sein – zu Jesu Füßen sitzend und mit offenen Ohren für seine Botschaft.

