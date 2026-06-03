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Foto: Ralph Olazo via Unsplash

Christfluencer: Verzerrt Social Media Religion?

BlogsKonflikte

Zahlreiche sogenannte Christfluencer und Christfluencerinnen teilen Beiträge zu ihrem Glauben in den sozialen Netzwerken. Laut Dr. Markus Brodthage, angehender katholischer Religionslehrer, generieren die polarisierendsten Influencer mit den konservativsten Meinungen dabei auch die meiste Aufmerksamkeit. Teilweise haben sie eine Millionenreichweite.

Durch eine gewisse Deutungshoheit, deutliche Positionierungen und Inszenierungen der eigenen Person fielen diese nicht selten unangenehm auf, beispielsweise in einer SpiegelTV Doku oder in zahlreichen Kritikvideos auf YouTube, wie dem des YouTubers Rezo (1,7 Millionen Follower). In seinem Video  „TikTok sagt, warum DU in die HÖLLE kommst…“ kritisiert Rezo die Christfluencer scharf.

Doch wie funktioniert Religion auf Social Media eigentlich? Und wird nicht am Ende vielleicht die Person wichtiger als der Inhalt? Ist es möglich, seinen Glauben differenziert zu teilen, ohne jemanden anzugreifen?

>>> Auf diese und weitere Fragen geht Dr. Markus Brodthage in einem Blogbeitrag ein (feinschwarz.net).

Mehr zum Thema:

Nach Beschwerde: Spiegel TV entfernt Bericht über ICF München
Quellefeinschwarz.net

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