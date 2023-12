„Christfluencing“: Zwischen Glaubensvermittlung und Lifestyle

Welche Botschaften transportieren Christfluencer? Wie begründen sie ihre religiöse Autorität? Und welche Herausforderung stellt dies für die großen Kirchen dar?

Christfluencerinnen und Christfluencer sind mittlerweile auch in Deutschland erfolgreich. Via Instagram oder TikTok erreichen sie teilweise viele tausend Follower. Sie tun dies zumeist ohne Berufung durch eine Kirche. Claudia Jetter, wissenschaftliche Referentin bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, schreibt in einem aktuellen Beitrag über das Phänomen „Christfluencing“.

- Werbung -

Jetter geht zunächst auf theoretische Überlegungen zur religiösen Kommunikation in den sozialen Medien ein. Durch eine Mischung aus „autobiografischen Bezügen, narrativen und dialogischen Strategien und einer Darstellung frommen Lifestyles“ in Text, Bild und Video werde innerhalb bestimmter Netzwerke „religiöse Autorität“ aufgebaut, die zur Imitation einlade. An die Stelle von Titel und Amt träte die persönliche Erfahrung, so Jetter. Direkte Ansprache der Follower, flache Hierarchien und die Möglichkeit zur Interaktion mit als authentisch empfundenen Content-Anbietern wirke einladend. Viele Follower beschränkten sich dabei nicht auf die Rolle des passiven Konsumenten, sondern agierten zugleich als „Produser“ (zusammengesetzt aus „Producer“ und „User“), die Inhalte weiterentwickelten und verbreiteten.

Autorität durch Erfahrung

Religiöse Autorität existiere in den sozialen Medien nicht qua Amt „von oben“, sondern baue sich „über eine überzeugende Art exemplarischer Führung auf“, indem Sinnfluencerinnen und Sinnfluencer ihre Follower durch „authentische Posts mit personalisierten religiösen Inhalten dazu einladen, ihrem Beispiel zu folgen.“ Ein Sinnfluencer, so Jetter, legitimiere sich durch die eigene religiöse Erfahrung, „die immer wieder in Bild und Ton unter Beweis gestellt werden muss.“ Eine differenzierte Entfaltung theologischer Standpunkte sei oft zweitrangig.

Jetter stellt als Beispiele drei Kanäle von Christfluencerinnen vor, darunter die deutschsprachigen pfingstlerisch-charismatisch geprägten Kanäle @li.marie und @jasminnb, die mit ästhetischen Bildern erfolgreich „christlichen Lifestyle“ als Lebenshilfe vermarkteten – Letztere auch mit eigenem Shop und Merchandising (Lifestyle-Branding“).

- Weiterlesen nach der Werbung -

Die großen, institutionalisierten Kirchen stelle dieses Phänomen vor große Herausforderungen, konstatiert Jetter. „Auch kirchliche InfluencerInnen erlangen nur dann Relevanz im Netz, wenn sie Glauben und Praxis authentisch und mit der eigenen Biografie verknüpft präsentieren.“ Einzelnen kirchlichen Influencern gelinge es, den dnötigen Spagat zwischen Amt und Privatperson zu meistern. „Häufig können allerdings auch sie die Grundspannung zwischen Institution und Einzelperson nur überwinden, indem sie sich, obwohl selbst Amtsträger, als Gegenentwurf zum kirchlich Normalen präsentieren.“ Dadurch verstärkten sie jedoch das Bild von Kirche als einer veralteten Institution.

Weiterlesen auf der Seite der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen.

Der SCM Bundes-Verlag, zu dem auch Jesus.de gehört, betreibt unter seiner Zeitschriftenmarke Teensmag einen eigenen TikTok-Kanal, in dem die beiden Christfluencerinnen Marie Rosalie und Rose christliche Inhalte teilen.