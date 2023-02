Die 3 größten Fragen von Teenagern

- Werbung -

„Wie war die Schule?“ – „Ganz in Ordnung.“ Von pubertierenden Jugendlichen erhalten manche Eltern auf Fragen oft nur einsilbige Standardantworten. Wer würde nicht gerne mal in den Kopf der Jugendlichen, um zu sehen, was sie umtreibt? Die Theologin Kara Powell und ihr Team vom christlichen Fuller Research Institute haben 2.200 Gespräche mit Teenagern geführt. In ihrem Forschungsbericht beschreiben sie die drei wichtigsten Themen für Jugendliche:

Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Was kann ich bewegen?

Andy Fronius von Mr. Jugendarbeit geht in einem Blogartikel genauer auf diese drei Fragen ein. Außerdem erklärt er, wie Erwachsene den Teenagern beim Finden von Antworten helfen können.

Weiterlesen im Blog von Mr. Jugendarbeit.