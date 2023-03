Eine kleine Gemeinde ist keine schlechtere Gemeinde

- Werbung -

Eine kleine Gemeinde ist nicht automatisch eine schlechtere Gemeinde, betont Karl Vaters, Pastor der Cornerstone Christian Fellowship in Fountain Valley, Kalifornien. Es komme darauf an, ob sie feststecke oder strategisch handle. In einem Artikel auf der Webseite von Willow Creek Deutschland nennt Vaters vier Merkmale einer feststeckenden kleinen Gemeinde und fünf Merkmale einer strategisch kleinen Gemeinde:

Eine Gemeinde hängt fest, wenn sie …

… ungewollt klein ist. … durch Ausgrenzung klein ist. … in der Vergangenheit eingefroren ist. … immer weniger das Umfeld abbildet.

Eine Gemeinde ist bewusst und aus strategischen Gründen klein, wenn sie …

… aus gutem Grund klein ist. … vorübergehend klein ist. … klein ist, um den Aufwand zu reduzieren und ihr Profil zu schärfen. … klein ist, um besser in eine Gesellschaft eindringen zu können. … klein ist durch Veranlagung und Begabung.

Weiterlesen auf der Webseite von Willow Creek Deutschland.