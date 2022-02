Was jetzt Kirchen hilft. Und schon immer ein Geheimtipp war!

- Werbung -

Die Pandemie hat in vielen Gemeinden zu Ernüchterung geführt, konstatiert Lothar Krauss in seinem Leiterblog. Auch in dynamisch wachsenden Kirchen sei der Kontakt zu Mitgliedern abgerissen – trotz aller „digitalen Rettungsversuche“. Sein Tipp: Beziehungen, die „ihre Wurzeln tief in Gottes Wort treiben“. Nur wie? Krauss empfiehlt Kleingruppen und Zweierschaften die „Feed Yourself“-App von Bibletunes und Bibel-Projekt. Sie eröffnet seiner Überzeugung nach „neue Zugänge zum Buch der Bücher“.

