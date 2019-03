Carl Medearis: „Einfach von Jesus sprechen“

Alle Welt scheint Carl Medearis zu kennen, nur ich nicht, war mein erster Gedanke nach dem Lesen. Aber das macht nichts, denn: Alle Welt soll erfahren, wer Jesus Christus ist, auch durch mich, mein Leben, meine Reden und mein Tun. Das ist kurz zusammengefasst der Inhalt des Buches „Einfach von Jesus sprechen“.

Es wird keine Methode oder Strategie entwickelt, sondern einfach geschrieben, wie ich in alltäglichen oder außergewöhnlichen Situationen mich von Gott und seinen Heiligen Geist leiten lasse. Das Buch ist eine Einladung, Jesus nachzufolgen, weil mir Jesus „konkurrenzlos wichtig“ geworden ist oder werden wird.

Die vier Abschnitte enthalten mit 1) „Freundlich sein“, 2) „Präsent sein“, 3) „Mutig sein“, 4) „Jesus sein“ konkrete Vorschläge und Überlegungen, sich je eine Woche lang in der Nachfolge Jesu darin auszuprobieren, zu üben. Das heißt nicht, irgendetwas zu machen. Das fordert heraus, in erster Linie die Beziehung zu Jesus Christus zu leben und sich von IHM beschenken zu lassen. Also seine Nähe zu suchen. Bei und in IHM zu sein und alles weitere wird sich ergeben, wird ER vorbereiten.

Beeindruckend ist, wie einfache, für Jesus nachfolgende Menschen eigentlich selbstverständliche Dinge im Blick auf den eigenen Lebensvollzug benannt und hinterfragt werden. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen – für einen persönlich, aber am besten wohl mit anderen zusammen (Hauskreis, Freunden, Jugendgruppe usw.). Hier können die Anregungen für jede Woche aufgenommen und das Erlebte miteinander ausgetauscht werden. In aller Freiheit und Offenheit, wie es beschrieben wird. Es muss nichts dabei herauskommen, aber Jesus wird etwas mit mir und daraus machen.

Wir werden auf Jesus und das Wort Gottes verwiesen, das mich immer herausfordert und das Risiko der Veränderung, ja Erneuerung in sich trägt. Die Einladung gilt: Leben sie freundlich, präsent und mutig, was sie glauben und worauf sie vertrauen in dem Bewusstsein: „Wohin ich auch gehe, dahin kommt nun auch der HERR!“

Von Wilfried Dölker

