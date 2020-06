David Kadel, Fernsehmoderator, Kabarettist, Autor, Berater und Mentalitätstrainer vieler Bundesligaspieler, hat sich für die EM 2020 (verschoben auf 2021) erneut auf den Weg gemacht und den Fußballbegeisterten eine Neuauflage des bereits zur WM 2018 erschienenen Buches „Was macht dich stark“ beschert. Die überarbeitete, aktualisierte Version mit einigen neuen Protagonisten gibt eine besondere Sicht auf unerreichbar scheinende Stars, die ihren Glauben als Fundament ihres Erfolges bezeichnen und dadurch dankbar und demütig geblieben sind. Das wunderschöne Cover und die handverlesenen Bilder vervollständigen das exzellente Lesevergnügen.

Mit großer Empathie gelingt es Kadel, so prominenten Protagonisten wie Jürgen Klopp, David Alaba, Marco Rose und Thilo Kehrer tiefsinnige Antworten und Aussagen voll Glaubwürdigkeit, Weisheit und Menschlichkeit zu entlocken. Private Einblicke gepaart mit kurzweiligen Storys und Innenansichten des Fußballgeschäfts werden dem Leser überwiegend in Interviewform humorvoll und abwechslungsreich präsentiert.

Fußball nur als Nebensache

Fehler und Rückschläge bewerten die Interviewpartner ehrlich und betrachten sie auf dem Fundament des Glaubens als Wachstum. Dadurch geerdet gelangen die Gesprächspartner zur Einsicht, Fußball nicht als das Wichtigste im Leben zu betrachten oder gar zur Religion zu erheben, sondern der schönsten Nebensache der Welt den ihr zustehenden Wert realistisch beizumessen. So ist es ihnen ein Bedürfnis, über die Außenlinie des Platzes hinauszublicken und sich, ohne es an die große Glocke zu hängen, in vielen sozialen Projekten zu engagieren.

Wenn der Coronapandemie überhaupt etwas Positives zuzuordnen ist, dann die auf 2021 verschobene, gewonnene Zeit, dieses tolle Buch zu lesen. Fast prophetisch schreibt Kadel im Vorwort: „Tagtäglich spüren wir schmerzhaft eine für unmöglich gehaltene Verschiebung von Fixsternen, die uns jahrzehntelang als zuverlässige Wegweiser durchs Leben dienten.“ Gerade auf der fußballerischen Durststrecke durch Corona gewinnen die Aussagen der Interviewten über die Prioritäten im Leben neue Strahlkraft. Ein Muss für Fußballbegeisterte jeden Alters. Spannend, inspirierend, faszinierend.

Von Hans-Georg Wigge

