Andreas Boppart, Central Arts (Hrsg.): Kreuzweise

„Kreuzweise“ zieht in den Bann, bewegt die Fantasie und macht Freude. Die Kapitel von Andreas Boppart, Referent und Leiter von Campus für Christus Schweiz, haben rein gar nichts von dumpfen Hammerschlägen auf Kreuzesnägel, aber viel Liebe für gegenwärtigen Veränderungswillen. Es löst Glücksgefühle aus, das Kunstprojekt von Andreas Boppart und Central Arts zu entdecken.

190 Seiten, im Verlag SCM R. Brockhaus erschienen, bieten eine Bühne für die Protagonisten damals auf Golgatha. Und reichen den Lesern die Hand, um die Geheimnisse der Kreuzesbalken zu umkreisen. Mögliche Veränderungen der persönlichen Lebens- und Glaubensgeschichte sind dabei nicht ausgeschlossen. „Sechs Begegnungen mit Christus rund ums Kreuz“, titeln Boppart und Grafikdesignerin Sophia Lasson. Das Buch über das Kunst- und Kulturgut Kreuz beginnt mit einem Zitat von Franz Kafka: „Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns“- Sehnsuchts-Literatur – und damit holt der Autor die Freundinnen und Freunde der Passions- und Kreuzesgeschichten ab.

„Kreuzweise“ wird zum Begleitbuch, um durch das Kreuz weise zu werden. Althergebracht würde das heißen: Die, welche am Projekt beteiligt sind, geben Christus, dem Lebenden, Gekreuzigten und Auferstandenen die Ehre. Das tun sie, keine Frage. Der Blick auf das Kreuz, oder vielmehr durch das Kreuz hindurch, ist die Beobachtung eines Skandals und Affronts.

Die Regie, in diesem Fall der Autor, knippst die Scheinwerfer an und richtete den Spot auf Charaktere, die durch Jesus und das unvorstellbare Ereignis am Kreuz verändert wurden: Simon der Kreuzträger, Maria von Magdala, Dismas der Verbrecher, Abenadar der Hauptmann, Pilatus der Königsmacher und Maria von Nazareth.

Boppart, Central Arts und Sophia Lasson machen die Begegnungen am Kreuz zu einem interaktiven Erlebnis. Über QR-Codes können Musikvideos aufgerufen gerufen. Grafiken, Gedichte und Gebete auf andersfarbigen Papier ermutigen, um selbst aktiv zu werden. Das Buch kann Herzklopfen verursachen, etwa dann, wenn Boppart von der Spannung zwischen Torheit und Gotteskraft schreibt. Oder von unauflösbaren Gegensätzen, die sich widersprüchlich anfühlen, aber ergänzend gegenüberstehen. Zwei Balken hat das Kreuz – und unendlich viele Möglichkeiten, um sich den Geheimnissen um die sperrig-kratzigen Bretter anzunähern.

Eine „Kollaboration in Text, Bild und Musik“ will der visuell nachdenkliche Blick des Autors auf das Kreuz sein. Das ist bildungssprachlich, wie viele Passagen in dem Buch, und legt sich nicht eindeutig fest. Kollaborieren, das ist zusammenarbeiten, möglicherweise auch mit Interessen, die zuwiderlaufen.

Von Silke Meier

