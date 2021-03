Johannes Falk hat als Musiker eigene Produktionen veröffentlicht und an zahlreichen weiteren mitgewirkt. Mit Blick auf die Entwicklung von Kirchenmusik empfindet er die christliche Worshipszene heute zum Teil als „schlagereske[] Wohlfühlmusik“ und fragt: Hat die Kirche keinen Platz für Kunst abseits von „Worship“? „Ich selbst war lange Jahre in der ‚Worshipszene‘ als Interpret aktiv und kam an einen Punkt, an dem ich, ob der theologischen und musikalischen Einseitigkeit, aussteigen musste. Inzwischen sehe ich sie auch noch aus anderen Gründen kritisch.“