„Kinder sind ein Geschenk Gottes“ heißt es in Psalm 127. Bei Kindertaufen wird dieser Bibelvers oft und gerne zitiert. Gleichzeitig führt das Bevölkerungswachstum gerade in Afrika zu massiven Problemen. Im Niger, einem der ärmsten Länder der Welt, bekommt eine Frau im Schnitt 7 Kinder. Inzwischen rufen deshalb selbst erste Kirchen in Afrika dazu auf, weniger Kinder zu bekommen. Ein TV-Beitrag von Report München.

Link: Was die wachsende Weltbevölkerung für uns bedeutet (Report München)