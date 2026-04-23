Die Bibel – mehr als ein Buch

Warum gilt die Bibel als „Buch der Bücher“? Oberkirchenrat Dr. Jörg Schneider erklärt: Ihre Texte prägen Denken, Alltag und Gesellschaft weit über die Kirche hinaus.

Dr. Schneider, welche Bedeutung hat die Bibel heute allgemein?

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Dr. Jörg Schneider: Die Bibel ist für Christen und die ganze Gesellschaft von immenser Bedeutung. Auch wenn die Texte zum Teil nicht bekannt sind, so wirken sie doch. Beispielsweise strukturiert die Bibel unsere Lebenswelt durch die Wocheneinteilung in Arbeitszeit und Freizeit, in Wochentage und Sonntage. Außerdem prägt sie unser Bild vom Menschen. Sie erzählt davon, dass der Mensch nicht sich selbst genug ist, sondern auf andere Menschen und auf Gott angewiesen ist. Die Bibel beschreibt diese Urerfahrung und gibt bis heute die relevanten Bilder dazu, etwa wenn sie von einem Paradies spricht und erzählt, warum wir nicht mehr dort sind. Oder wenn sie die Bedrohung dieser Welt in den Bildern einer Flut beschreibt und der Rettung daraus.

Warum ist dieses Buch nach wie vor wichtig?

Das Buch der Bücher ist nach wie vor wichtig, weil es die grundlegenden Texte enthält, die uns etwas über Gott und den Menschen sagen. Außerdem verbindet uns dieses eine Buch mit Milliarden Menschen auf dieser Welt, über alle Konfessionsgrenzen hinweg.

Nutzen Sie lieber die digitale oder lieber die gedruckte Version?

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Ich nutze in der täglichen Arbeit oft die digitale Version am Computer, seltener die auf dem Handy. Sobald ich aber aus der Erinnerung eine Stelle suche oder Vergleiche machen oder einen Überblick erhalten möchte, dann nutze ich die gedruckte Bibel. Der Vorteil bei der digitalen Version ist, dass ich leichter verschiedene Übersetzungen aufrufen kann. Sobald ich aber ernsthaft lesen möchte und nicht mit den Texten „arbeite“, ist mir die gedruckte Bibel lieber. Im Gottesdienst verwende ich die Bibel gedruckt und kein Tablet oder Handy.

Oberkirchenrat Dr. Jörg Schneider ist Leiter des theologischen Dezernats in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg.

5 spannende Bibel-Fakten:

Die Bibel ist das meistverkaufte Buch der Welt – Millionen von Exemplaren sind im Umlauf. Viele Milliarden Exemplare wurden gedruckt.

Sie ist das am meisten übersetzte Buch weltweit: Die Bibel oder Teile davon sind in über 4.000 Sprachen erhältlich (Stand: 2025). In über 770 Sprachen ist die komplette Bibel verfügbar.

erhältlich (Stand: 2025). In über 770 Sprachen ist die komplette Bibel verfügbar. Der Name „Bibel“ kommt vom griechischen „Biblia“ = „Bücher“.

Die ältesten Texte der Bibel sind 2.500 bis 3.000 Jahre alt (Konservative Theologen: Pentateuch bis zu 3.500 Jahre). Die Bibel besteht aus über 70 Schriften, die in zwei Hauptteilen gesammelt sind: Altes und Neues Testament.

Inzwischen gibt es mehr digitale als gedruckte Bibeln: 2024 waren es erstmals mehr digitale Bibeln (25,9 Millionen) als gedruckte (22,5 Millionen). Hinzu kamen über 28 Milliarden Aufrufe in Bibel-Apps.

Redaktioneller Hinweis: In einer früheren Version dieses Artikels hatten wir einen groben Zahlenfehler unkritisch übernommen. Die Bibel liegt natürlich nicht nur in 200 Sprachen vor – wie wir selbst schon etliche Male gemeldet haben. Entschuldigung.

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