Sabbat: Die vergessene Theologie einer heiligen Erholung

„Den Sabbat zu ignorieren, ist vergleichbar mit dem Wegwerfen von Medizin, die uns vor einer tödlichen Krankheit heilen könnte“, schreibt Manuel Becker im Logos Blog. Viele Menschen verbinden den Sabbat mit den Regeln der Pharisäer. Doch er sei nicht nur eine gesetzliche Vorschrift, sondern eine Einladung, uns von Gott erfrischen und heilen zu lassen.

Becker plädiert dafür, unsere Freiheit in Christus nicht zu „missbrauchen, um das abzulehnen, was gut für uns ist“. Nur, wer zur Ruhe komme, könne ein emotional gesundes Leben führen. Jesus zeigt den ursprünglichen Sinn des Sabbats, heißt es in dem Artikel: „Er kann als ein Geschenk und eine Quelle des Lebens für uns wirken.“

In dem Blogbeitrag gibt Manuel Becker praktische Tipps, wie eine Sabbatfeier in der heutigen Zeit aussehen kann:

