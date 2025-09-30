Bibelübersetzung: Neues Testament in 92 weiteren Sprachen veröffentlicht

Im Jahr 2024 wurde das Neue Testament in 92 Sprachen fertiggestellt. In manchen Regionen bleibt die Übersetzungsarbeit eine besondere Herausforderung.

Im vergangenen Jahr wurde das Neue Testament in 92 weiteren Sprachen fertiggestellt. Zudem erschien die komplette Bibel in 20 neuen Sprachfassungen. Das zeigt die aktuelle Statistik der Wycliffe Global Alliance und der Datenplattform ProgressBible, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Immer mehr Menschen können die mutmachenden Botschaften der Bibel in ihrer Muttersprache lesen“, sagte Steve Impey, Leiter von Wycliff Deutschland.

Insgesamt gibt es heute Bibeltexte in 4.007 Sprachen: 776 Sprachen verfügen über die gesamte Bibel, 1.798 über das Neue Testament und 1.433 über einzelne biblische Geschichten. Derzeit laufen Übersetzungsprojekte in rund 4.457 Sprachen weltweit. Besonders groß bleibt der Bedarf in Asien und in der Pazifikregion. Die Zahl der Sprachen ohne begonnene Übersetzungsarbeit ist auf unter 600 gesunken.

Der 30. September ist Internationaler Tag des Übersetzens. Weitere Informationen zu Bibelübersetzungen und die vollständige Statistik gibt es auf dieser Webseite (Englisch).

Wycliff Deutschland ist Teil der Wycliffe Global Alliance, einem Netzwerk von mehr als 100 Wycliff- und Partnerorganisationen weltweit. Die Allianz betreut nach eigenen Angaben Sprachforschungs-, Bildungs- und Bibelübersetzungsprojekte in mehr als 170 Ländern. Die einzelnen Organisationen finanzieren sich durch Spenden. Wycliff Deutschland hat ca.150 Mitarbeiter in über 40 Ländern.

