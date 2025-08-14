Bibelverbreitung: Digital schlägt Print

Im Jahr 2024 wurden weltweit 48,4 Millionen vollständige Bibeln verbreitet. Vor allem Bibel-Apps und digitale Bibeln waren gefragt.

Die digitale Bibelverbreitung gewinnt weltweit an Bedeutung. Das berichtet der Weltverband der Bibelgesellschaften in seiner Statistik zur weltweiten Bibelverbreitung 2024. Laut dem Bericht wurden mit 25,9 Mio. Exemplaren erstmals mehr digitale Ausgaben verbreitet als gedruckte Bibeln, deren Zahl auf 22,5 Mio. zurückging (2023: 24,2 Mio.). Die wachsende Bedeutung digitaler Verbreitungswege zeige sich auch in der Nachfrage von Bibel-Apps. Demnach gab es im vergangenen Jahr 28,3 Milliarden Kapitelaufrufe und 1,3 Mrd. Audio-Aufrufe in Bibel-Apps. Die Erhebung erfasst bedeutende internationale App-Anbieter wie YouVersion, BibleBooster und Faith Comes By Hearing.

Indien unter den TOP 3

Wie der Weltverband berichtet, waren die Länder mit den meisten gedruckten Bibeln 2024 Brasilien (4,2 Mio.), Indien (1,8 Mio.) und China (1,6 Mio.). Inklusive Neuer Testamente und einzelner biblischer Bücher wurden weltweit insgesamt 150 Mio. biblische Schriften verbreitet. Auch 2024 waren die meisten Bibeln in spanischer Sprache (4,5 Mio.), gefolgt von Portugiesisch (4 Mio.) und Englisch (3,2 Mio.).

„Jede verteilte Bibel, unabhängig vom Format, ermöglicht eine wichtige Verbindung zwischen Gottes lebendigem Wort und einem Menschen, der sich nach Wahrheit, Trost oder Veränderung sehnt“, sagt Dirk Gevers, Generalsekretär des Weltverbands.

Die jährlich erscheinenden „Scripture Distribution Statistics“ berücksichtigen ausschließlich die Zahlen von Verlagen und Orga­nisationen, die dem Weltverband angehören. Der Weltverband der Bibelgesellschaften ist der internationale Zusammenschluss von 160 nationalen Bibelgesellschaften, zu denen auch die Deutsche Bibelgesellschaft gehört. Die Bibelgesellschaften sind in mehr als 184 Ländern aktiv.

Quelle: Deutsche Bibelgesellschaft