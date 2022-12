Eremitin feiert gerne alleine Weihnachten

Die Eremitin Maria Anna Leenen verbringt Weihnachten seit 30 Jahren alleine. Sie hat einen Ratschlag für Menschen, die an Weihnachten unfreiwillig alleine sind.

Evangelischer Pressedienst (epd): Frau Leenen, Sie sind Eremitin und leben alleine. Feiern Sie auch alleine Weihnachten?

Maria Anna Leenen: Ja. Ich gehe natürlich zur Messe. Aber ansonsten bin ich hier ganz allein. Da das Jahr sehr voll war mit Lesungen aus meinen Büchern und Vorträgen, bin ich sehr froh darum. Ich habe auch keinen Besuch, denn jeder feiert ja mit seiner Familie oder Freunden. Die letzten 30 Jahre war ich an Weihnachten alleine.

epd: Sie sagen, Sie sind froh, alleine zu sein, weil Sie viel zu tun hatten. Gab es auch Jahre, in denen Sie damit gehadert haben und sich doch jemanden wünschten, mit dem Sie die Festtage hätten verbringen können?

Leenen: Nein. Ich bin nicht nur zufrieden mit dem Alleinsein, sondern sehr glücklich damit. Weihnachten ist für mich eine sehr intensive Zeit. Ich bin heilfroh, dass ich so etwas wie Besuche, Geschenke-Austausch und gemeinsames Kaffeetrinken nicht brauche. Ich bin sehr zufrieden, dass ich in Ruhe und Frieden hier Weihnachten feiern kann.

Außerdem bin ich nicht wirklich alleine. Im Lesen, Meditieren und Beten öffne ich mich für die Gegenwart des Göttlichen. Das ist nicht nur so ein Gedanke. Ich erlebe Gott in der Welt mit dem ganzen Herzen, dem ganzen Sein, dem ganzen Körper.

epd: Welche Ratschläge haben Sie für Menschen, die – vielleicht unfreiwillig – an Weihnachten alleine sind?

Leenen: Darauf gibt es leider keine Patentantworten. Wer gezwungenermaßen alleine Weihnachten feiern muss, lässt sich nur schwer motivieren, darin etwas Positives zu finden. Mein Tipp wäre aber immer: In Ruhe hinsetzen, die Gedanken kommen lassen und aufschreiben. Dann wieder Stille, mindestens eine halbe Stunde, und alles kritisch durchlesen.

Oft fällt einem dabei auf, dass es in allem Schweren, Negativen und Belastenden einen Weg ins Licht gibt. Letztendlich ist man ja nie wirklich alleine. Gott ist permanent da: Man muss sich in solchen Momenten von ihm finden lassen.

epd: Was bedeutet Ihnen Weihnachten?

Leenen: Die Geburt des Retters der Welt – und meines Lebenspartners: Jesus. Und die Aufforderung, jedes Jahr ein kleines bisschen tiefer in dieses Weihnachtsgeheimnis einzutauchen. Ich entwickle mich weiter. Vor 30 Jahren habe ich zum Beispiel Weihnachtslieder gesungen und bestimmte Menschen angerufen. Mittlerweile ist vermehrt Stille eingekehrt. Ich singe kaum noch. Es wird immer stiller und ich genieße das sehr.

epd: Wie sieht denn ein Weihnachtsfest bei Ihnen aus?

Leenen: An Heiligabend und an beiden Weihnachtstagen gehe ich jeweils mindestens einmal in eine Messe. Ich muss die Ziegen und Katzen versorgen und mit dem Hund rausgehen. Ansonsten verbringe ich viele Stunden in meiner Kapelle, die ich auch feierlich schmücke, mit einem Tannenbaum und vielen Kerzen.

Ich telefoniere kurz mit meinem Bruder und dessen Familie und mit Freunden. Aber ansonsten ist ganz viel Ruhe und der Wechsel von Aufenthalten in der Kapelle und gemütlichem Kaffeetrinken in meiner Küche. Ich bin sehr glücklich, wenn ich einfach nur in der Kapelle sitze und mich in die Gegenwart Gottes hineinfallen lasse.

Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte Martina Schwager (epd).

Link: Hier geht es zur Webseite von Maria Anna Leenen.