Mit Gott im Trott

Kann der Glaube langweilig werden? Und ob! Ein Erfahrungsbericht zeigt, wie die Beziehung zu Gott wieder lebendig werden kann – und was das kostet.

Von Matthias Kleiböhmer

„Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll: Es hat gut angefangen mit uns. Ich dachte, es bleibt so aufregend. Und es passt ja auch noch. Es passiert nur nichts Neues mehr. Irgendwann ist mir klar geworden, dass wir im gleichen Trott gelandet sind wie jede andere Beziehung auch. Da hatte ich mir mehr versprochen. Ich glaube, wir passen doch nicht zusammen. Adieu!“

Wie oft Gott wohl schon erlebt hat, dass jemand so oder ähnlich mit ihm Schluss macht? Jede Liebesbeziehung kann den Tod aus Gewöhnung sterben, auch die zum Allmächtigen. Das ist das Erste, was man sich eingestehen sollte, wenn man es verhindern will. Man kann sich einreden, dass der Glaube in einer anderen Liga spielt als alles, was man mit Menschen erleben kann. Dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Realistisch ist das aber nicht.

Man muss sich nur eine einzige Frage stellen: „Würde ich heute wieder ‚Ja!‘ sagen?“ Wenn nicht, wird die Beziehung zu Gott nicht von Vertrauen getragen und nicht von gemeinsamen Erlebnissen. Sie existiert nur noch aus Gewohnheit. Eine Weile kann man auf der Durststrecke durchhalten, aber nicht auf Dauer.

Kein Grund, sofort wegzulaufen

Es mag also tatsächlich sein, dass etwas fehlt. Aber mehr sagt es auch erst einmal nicht aus. Erst mal wirken lassen, nicht werten. Und genau hinsehen: Was ist es genau, was da fehlt? Liegt es an der Botschaft oder am Boten? Liegt es an Gott oder an seiner überforderten Kirche? Wie jede Gruppe von Menschen haben Gemeinden Konflikte und Diskussionen, die sich wiederholen. Pastorinnen und Pastoren haben Lebensthemen, an denen sie sich abarbeiten. Sie haben eine beschränkte Zahl von persönlichen Erlebnissen und Lieblingsstellen in der Bibel. Wenn man das alles durch hat und am Anfang der Predigt schon ahnt, was am Ende rauskommt, ist das vielleicht wirklich auserzählt. Gott hat aber sicher noch mehr zu sagen. Nur wo findet man das?

Langeweile fühlt sich nicht gut an, und sie hat einen schlechten Ruf. Zum Teil ist das berechtigt. Langeweile kann Depressionen fördern, aggressiv machen und mit Essstörungen und Suchtverhalten zusammenhängen. Aber sie hat auch etwas Positives. Da habe ich viel von meinen Kindern gelernt. „Mir ist langweilig!“ – Wie oft habe ich das gehört! Dann sofort aufzuspringen und für kurzfristige Unterhaltung zu sorgen, hat sich als wenig hilfreich erwiesen. Im Gegenteil: Wenn man genau das nicht getan hat, haben sich die Kinder durch eigene Ideen selbst daraus befreit und besonders lange intensiv gespielt. Nach der Langeweile kommt die Erfüllung. Offenbar ist sie das Tor zu einem intensiven Erlebnis, zu Kreativität, Wachstum und Veränderung. Wenn die Langeweile die Wüste ist, liegt dahinter das Land, in dem Milch und Honig fließen.

Vitamine in kleinen Dosen

Wie gelangt man dorthin? Auf der Suche nach einer Vitaminspritze für den matten Glauben gibt es viele Möglichkeiten. Die Verlockung ist groß, hier christliche Bücher, Zeitschriften, Videos und Konferenzen zu empfehlen. Nicht zu vergessen die vielen christlichen Lieder, von denen manche mit erstaunlich wenigen Worten überraschend viel sagen können. Ich konsumiere das alles regelmäßig. Da gibt es viel Gutes, Überraschendes und Neues. Aber nach vielen Jahren Erfahrung damit muss ich sagen: Das alles bringt wenig, wenn ich es nicht an mich heranlasse. „Viel hilft viel“ gilt für Sonnencreme, aber nicht für die Seele. Sie schützt sich anders vor Überlastung. Sie schaltet ab, wenn es zu viel wird oder zu schnell.

Also gilt das Gegenteil: weniger! Tempo rausnehmen statt hektischer Suche. Vielleicht ist der Vergleich mit der Suche nach dem Autoschlüssel etwas zu platt, aber es steckt schon eine Wahrheit darin: Du kannst ihn nicht finden, wenn du panisch zwischen Garderobe, Küche und Kinderzimmer hin- und herläufst. Mit dem Glauben ist es nicht anders. „Entschleunigung“ ist das Zauberwort, das uns in den Medien ständig begegnet. Dabei ist „Achtsamkeit“ kein Lifestyle-Kunstwort, sondern eine uralte christliche Übung auf dem Weg zu Gott. Der Kirchenvater Augustin schrieb vor über 1.600 Jahren: „Wer den Augenblick beherrscht, beherrscht das Leben.“ Die Neurowissenschaft bestätigt das. Weniger Impulse steigern die Erlebnisfähigkeit. Anders gesagt: Das Leben kann sehr spannend sein, wenn man die Ruhe findet, es anzusehen. Was nur an einem vorbeirauscht, berührt nicht. Das bedeutet: nicht mehr, sondern weniger Impulse. Da wartet eine wunderbare Erfahrung, nämlich dass sich unser großer Gott in seiner ganzen Herrlichkeit manchmal in sehr kleinen Dingen zeigt.

„Keine Beziehung funktioniert, wenn man nichts investiert. Liebe gibt es kostenlos, eine Beziehung nicht.“

Zeit miteinander verbringen

Ich habe es genauso erlebt. Meine eigene Langeweile mit Gott begann schleichend. Sie zeigte sich darin, dass ich gedanklich öfter mal mit dem Ausstieg aus Kirche, Gemeinde und Dienst liebäugelte und mir dann einredete, es sei ja nichts Ernstes. Als Nächstes dachte ich darüber nach, dass es doch auch ohne Gott gehen müsste. Also war es doch ernst. Dann erschien eine neue Bibelübersetzung. Und ich nahm mir etwas Verrücktes vor: einfach mal die Heilige Schrift lesen!

Dazu muss ich sagen, dass ich ständig in der Bibel lese. Hey, ich bin Theologe. Natürlich kenne ich sie. Dachte ich. Aber wirklich überraschend, herausfordernd, spannend und tief wird sie, wenn man sie ohne Auftrag und Erwartungen und ohne Ziel liest. So wie man sich eben kennenlernt, wenn man einfach mal Zeit miteinander verbringt. Besonders, wenn man längere Abschnitte liest und auf das große Ganze schaut, breitet sich vor einem die Tiefe des Glaubens aus – und die fast endlose Fülle der verschiedenen Wege, die Gott mit unterschiedlichen Menschen geht. „Chillen mit Gott“ könnte man es nennen, wenn man es Menschen erklären will, die diesen Zugang nicht kennen. Ich wende dabei keine Methode an und nutze nur eine Bibel mit Schreibrand, einen Bleistift und einen roten Buntstift. Manchmal lerne ich einen Vers auswendig.

Das ist einer meiner Wege, Neues zu entdecken in meinem Glauben, der mich schon sehr lange begleitet. Musik spielt auch eine Rolle. Und manchmal verzichte ich bewusst darauf, über Gott nachzudenken oder über ihn zu reden. Stattdessen spreche ich lieber mit ihm. Außerdem feiern wir in unserer Gemeinde nun zweimal im Monat das Abendmahl, was eine gute Erfahrung ist.

Weniger Bild, mehr Realität

Letztlich sind das alles Übungen, um meinen Teil beizutragen, dass die Beziehung lebendig bleibt. Es gibt andere. Was es aber nicht gibt, ist ein Weg, der keine Mühe macht. Keine Beziehung funktioniert, wenn man nichts investiert. Liebe gibt es kostenlos, eine Beziehung nicht. Sie erfordert Zeit, Ressourcen und Energie. Und etwas sehr Wichtiges: die Bereitschaft, etwas aufzugeben. Grundsätzlich gilt das zu jeder Zeit und für jede Beziehung. Wenn es gut läuft, fällt es leicht. In Krisenzeiten sieht das schon anders aus. Aber was muss ich aufgeben, wenn der Glaube langweilig wird? Mein bisheriges Bild von Gott.

Das ist eine gewagte These. Aber vielleicht zeigt diese Form der Langeweile an, dass mein derzeitiges Gottesbild auserzählt ist. Gott ist so viel größer als ich, das kann nicht uninteressant werden. Aber mein Bild von ihm, gewachsen aus Erfahrungen, Erlebnissen, Erkenntnissen und schmerzhaften Enttäuschungen, das ist endlich. Es ist nicht Gott, der nichts Neues mehr zu bieten hat. Es ist das bisherige Bild von ihm. Die Langeweile ist der Ruf, etwas davon loszulassen und Platz für Gott zu machen – weniger Bild, mehr Realität. Wenn das auf der Rückseite der Langeweile auf mich wartet, kann ich es kaum erwarten, bis es endlich mal wieder so richtig schön langweilig wird.

Matthias Kleiböhmer ist Theologe, Autor und Communitypastor der Stiftung Creative Kirche.