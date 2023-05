Johannes Hartl: „Gott ist mir näher als ich mir selbst“

Der Theologe und Gebetshaus-Gründer Johannes Hartl erzählt, was sein Lieblingsbuch aus der Bibel ist, wie er Gott begegnet und wofür er lebt.

1. Was ist Ihr Lieblingsbuch aus der Bibel? Warum?

Johannes Hartl: Das wechselt. Doch wenn ich eines wählen müsste, dann vielleicht die Psalmen. Es gibt nichts, was im menschlichen Erleben und in der gesamten Offenbarung vorkommt, was dort nicht seinen Niederschlag findet.

2. Wenn Jesus bei Ihnen zum Essen vorbeikäme, was würden Sie kochen? Und worüber würden Sie sich mit ihm unterhalten?

Hartl: Ich würde gar nichts kochen, sondern mich zu seinen Füßen setzen und zuhören. Das hat schon einmal besser funktioniert als das, was Martha damals versuchte.

3. Was ist Ihr Zugang zu Gott?

Hartl: Gott ist das liebende Du. Er ist mir näher als ich mir selbst und deshalb immer nur einen Atemzug entfernt.

4. Welches Glaubensthema beschäftigt Sie in letzter Zeit? Warum?

Hartl: Dieses Jahr habe ich Ostern mit meiner Familie in Israel verbracht. Die große Geschichte Gottes mit der Menschheit seit ihren Anfängen, gerade auch die Geschichte Israels mit allen Höhen und Tiefen, das fasziniert mich gerade sehr. Besonders, weil ich vieles davon nicht verstehe.

5. Wofür leben Sie?

Hartl: Gott und die Menschen lieben, indem ich das tue, was ich am besten kann: Ideen kommunizieren, die nach Leben schmecken.

Johannes Hartl ist Theologe, Philosoph und Autor. Er hat das Gebetshaus Augsburg gegründet.

Dieses Interview ist Teil unserer Serie „Wie glaubt … ? 5 Fragen, 5 Antworten“. Wir haben bekannten Christinnen und Christen Fragen zum Glauben gestellt.