Mihamm Kim-Rauchholz: „Habe ich falsche Entscheidungen getroffen?“

Die Theologin Mihamm Kim-Rauchholz lebt für Beziehungen – mit Jesus, Familie und Freunden. Aktuell beschäftigt sie ein Bibelvers aus den Sprüchen.

1. Was ist Ihr Lieblingsbuch aus der Bibel? Warum?

Das Lukasevangelium. Weil das Erbarmen Gottes mit uns Menschen in den Geschichten – besonders im lukanischen Sondergut – so unverkennbar deutlich zum Vorschein kommt.

2. Wenn Jesus bei Ihnen zum Essen vorbeikäme, was würden Sie kochen? Und worüber würden Sie sich mit ihm unterhalten?

Ich bin keine große Köchin, deshalb würde ich entweder etwas bestellen, das Jesus mag oder hoffen, dass er etwas kocht und ich mithelfen kann. Ich würde mich mit Jesus darüber unterhalten, was ihm in einer Beziehung am wichtigsten ist und was ihn am meisten stört.

3. Was ist Ihr Zugang zu Gott?

Sein Wort und die Natur.

4. Welches Glaubensthema beschäftigt Sie in letzter Zeit? Warum?

Sprüche 16,9: „Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der HERR lenkt seinen Schritt.“

Mich beschäftigt die Frage, ob manche Entscheidungen in meinem und im Leben anderer Menschen nicht oft auch falsch getroffen wurden? Das Wort „lenken“ fasziniert mich.

5. Wofür leben Sie?

Für die Beziehung mit Jesus … mit meiner Familie und mit meinen Freunden.

Mihamm Kim-Rauchholz ist Professorin für Neues Testament und Griechisch an der Internationalen Hochschule Bad Liebenzell.

Dieses Interview ist Teil unserer Serie „Wie glaubt … ? 5 Fragen, 5 Antworten“. Wir haben bekannten Christinnen und Christen Fragen zum Glauben gestellt – unter anderem Michael Diener, Ulrich Parzany und Margot Käßmann.