Andreas Boppart: Bei 160 km/h Gott begegnen

Andreas Boppart leitet Campus für Christus Schweiz. Sein Zugang zu Gott: Autofahren.

1. Was ist Ihr Lieblingsbuch aus der Bibel?

Andreas Boppart: Ich finde das nicht einfach zu beantworten. Ich habe in ganz vielen verschiedenen Büchern persönliche Schätze entdeckt, die mir sehr lieb sind. So aus dem Bauch raus würde ich vielleicht das Johannes-Evangelium rauspicken, weil da die Dynamik des „In die Welt gesandt Seins“ so stark heraussticht. Christus hat uns in die Welt gesandt, wie er selbst vom Vater gesandt worden ist – und uns nicht VOM Menschsein erlöst, sondern ZUM Menschsein.

2. Wenn Jesus bei Ihnen zum Essen vorbeikommen würde, was würden Sie kochen? Worüber würden Sie sich mit ihm unterhalten?

Boppart: Ich würde gut-schweizerisch ein Raclette machen, weil man dabei friedlich um den Ofen sitzen und plaudern kann, während sich das Essen in den Abend hineinzieht. Meine Frage wäre wohl einfach: „Wie geht es dir so, Jesus?“ Bei all dem, was er miterleben und mitanschauen muss, würde mich das echt interessieren. Vor allem im Hinblick auf die vielleicht oftmals kläglich anmutenden Versuche von uns Christen, gemeinsam Licht und Salz in eine sich stetig verändernde Welt hinein zu sein.

3. Was ist Ihr Zugang zu Gott?

Boppart: Zählt Autofahren als Zugang? Ich habe ein paar meiner besten Zeiten mit ihm beim Autofahren erlebt. Das Autoradio schalte ich bewusst nicht ein und die sonst permanent nach Aufmerksamkeit buhlenden Geräte wie Laptop und Handy sind bei 160 km/h auf der deutschen Autobahn auch eine suboptimale Idee. Das Fahren verbraucht meine Aufmerksamkeit dann aber doch nur teilweise, weshalb ich da oft sehr schöne innere Gespräche mit Gott führen kann.

4. Welches Glaubensthema beschäftigt Sie in letzter Zeit?

Boppart: Ich habe rund drei Dutzend verschiedene Bücher über Mission bei mir rumliegen und bin am Parallellesen. Der Gedanke fasziniert mich, dass es eine „Missio Dei“ [„Gottes Mission“; Anm. d. Red.] gibt, an der wir teilhaben dürfen und die mit einer ganzheitlichen Erlösung zu tun hat, was den Schalom-Aspekt [Frieden; Anm. d. Red.] von Gottes Reich in diese Welt hineinträgt. Eine Erlösung, die nicht nur individuell ist, sondern auch gesellschaftlich-strukturell Veränderung ermöglicht. Ein Schalom, der nicht nur auf das Jenseits, sondern auch auf das Diesseits eine Wirkungskraft hat … Wundervoll.

5. Wofür leben Sie?

Boppart: Ich bin ein realistischer Träumer. Fromm gesprochen lebe ich dafür, dass sich in meinem Umfeld ein Geschmack des Reiches Gottes ausbreiten darf. Ich mag die würzige Spannung, die sich bei mir aufbaut, wenn ich im Garten bei einer Grillade [Grillgut, Rostbratenstück; Anm. d. Red.] mit einem Glas feinem Wein mit Freunden über das Leben sinniere. Parallel dazu packe ich praktisch mit an bei idealistischen Projekten wie Brunnenbau in Tansania oder Hilfe für unsere Partnerorganisation in der Ukraine. Alles, damit Menschen nachhaltige Transformation durch Gottes Liebe erfahren dürfen.

Andreas Boppart ist Theologe und Leiter von Campus für Christus Schweiz. Wer mehr von ihm lesen oder hören möchte, kann sich die Bücher „Neuländisch“ und „Unfertig“ oder den Podcast „Neuländisch glauben – der Talk“ anschauen.

Dieses Interview ist Teil unserer Serie „Wie glaubt … ? 5 Fragen, 5 Antworten“. Wir haben bekannten Christinnen und Christen Fragen zum Glauben gestellt.