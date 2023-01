Nicht genug geglaubt? – Wenn Gebet nicht „funktioniert“

„Wenn ich nur richtig glaube und bete, werde ich empfangen, worum ich bitte.“ Klar, oder? Doch dann bleibt ein Kinderwunsch unerfüllt und junge Menschen sterben. Und dann?

Von Anna Koppri

Ich war jung und gehörte einer leicht durchgeknallten, von Jesus begeisterten Bewegung an. Eine Woche lang haben wir „Jesus Freaks“ Anfang des Jahrtausends in Berlin von unserem Gott erzählt. Wir haben Menschen die Füße gewaschen, Sprechchöre in der U-Bahn und Flashmobs mit Sensenmann auf dem Alexanderplatz veranstaltet. Gemeinsam waren wir stark und überzeugt davon, dass uns mit Gott alles möglich ist. Schließlich kam der Abend, an dem wir durch die Stadt laufen und Kranke fragen wollten, ob wir für Heilung beten dürften.

Als kleine Übung im Vorfeld haben wir für eine junge Frau in unseren Reihen gebetet, die schlimme Rückenschmerzen hatte. Wir haben uns im Kreis um sie gestellt, ihr die Hände aufgelegt und alle gleichzeitig gebetet. Ganz im Vertrauen, dass Gott sie heilen wird. Danach sollte sie eine Bewegung machen, die ihr normalerweise große Schmerzen bereitet. Alle Augen waren erwartungsvoll auf sie gerichtet. Als sie die Bewegung machte, schrie sie schmerzerfüllt auf. Wie begossene Pudel zogen wir uns daraufhin in unsere Räume zurück, sangen Lieder und übten uns in Demut.

Es war für uns damals schwer zu verstehen, weshalb wir diesen Dämpfer bekommen hatten, weil wir doch nur Gutes tun wollten und voll Glauben waren. Was war denn nun mit den Verheißungen der Bibel: „Wer glaubt, der versetzt Berge …“ oder „Alles, worum ihr in meinem Namen bittet, werdet ihr empfangen“? An anderen Tagen hatten wir solche Heilungswunder im Kleinen schon erlebt. Kopfschmerzen, die nach dem Gebet verschwunden waren oder Waschmaschinen, die auf einmal wieder funktionierten.

Nicht genug geglaubt?

Im Kindergottesdienst und auch sonst wurde mir in meiner Kindheit und Jugend immer wieder erzählt, ich müsse nur richtig glauben, damit Gott meine Gebete erhört. Jedes Mal, wenn mein Gebet nicht „funktionierte“, fühlte ich mich deshalb schlecht. Der einzig plausible Grund war schließlich, dass ich (noch) nicht genug oder richtig glaubte. Selbst wenn ich Regelbeschwerden hatte und eine Tablette dagegen schluckte, statt auf Heilung zu vertrauen, fühlte ich mich irgendwie schlecht.

Ich las Bücher von Glaubensheldinnen und -helden, die Kranke heilten, nach einem Gebet auf einmal Geld in ihrem Kleiderschrank fanden oder tausende Menschen für Jesus gewannen. Warum konnte ich nicht auch so eine Glaubensheldin sein? Was machte ich falsch?

Später, während der Jahre meines unerfüllten Kinderwunsches, warf ich schließlich die Flinte ins Korn. Ich hörte auf, daran zu glauben, dass Gebet „funktioniert“ – zumindest bei mir. Freunden, die schon lange für eine Schwangerschaft beteten, sagte ich, sie könnten damit aufhören.

Mehrere junge Christinnen aus meinem Umfeld starben an schlimmen Krankheiten, obwohl sie selbst und ihr Umfeld den Himmel bestürmten. Wieder hatten die Gebete hunderter Gläubiger nicht „funktioniert“. Dabei hätte doch, laut Bibel, nur ein einziger senfkorngroßer Glaube gereicht, um sie zu heilen.

An Schwerem wachsen

In den letzten Jahren hat sich meine Haltung zu Gebet verändert. Ich vertraue darauf, dass Beten eine Auswirkung hat. In mir und auch in einer Welt, die für mich nicht greifbar oder sichtbar ist. Gebet erdet mich, macht mir meine Visionen bewusst und schürt mein Mitgefühl. Wenn ich mit anderen gemeinsam bete, verbinden wir unsere Herzen miteinander. Ich glaube nicht mehr, dass jedes meiner Anliegen genauso erfüllt werden sollte, wie ich es mir vorstelle, wenn ich nur die richtige Haltung einnehme.

Im Gebet kann ich meine Ohnmacht ein Stück weit abgeben, und ich fühle mich in etwas Größeres eingebettet, das ich niemals ganz verstehen werde. Das sehr viel weiser und weitsichtiger ist als ich. Dadurch sehe ich nicht selten meine Anliegen in einem anderen Licht und werde mir bewusst, dass ich kein Anrecht auf ein glückerfülltes Leben ohne Rückschläge, Schmerz und Krankheit habe.

Immer wieder erlebe ich, dass ich auf wundersame Weise geführt werde, wenn ich Gott meine Anliegen bringe. Genau zur richtigen Zeit treffe ich auf Menschen oder Dinge, die mich berühren, inspirieren oder mir helfen. Oft habe ich mich zuerst krampfhaft allein abgerackert, um irgendetwas zu erreichen, und mich im Kreis gedreht.

Wenn ich endlich auf die Idee kam, loszulassen und Gott mit einzubeziehen, kamen die Dinge (zum Beispiel mein neuer Job) zu mir. Wenn Schlimmes geschieht, mache ich weniger Gott oder gar einen Teufel dafür verantwortlich als vielmehr uns Menschen selbst.

Mein ganzes Leben, jeder Atemzug ist ein Gebet.

Tief in mir spüre ich einen Kern (vielleicht senfkorngroß), der darauf vertraut, dass Gott mich hält, mich leitet und begleitet und dass ich an Schwerem wachsen darf. Ich glaube, dass Tod und Leid ein Teil des Lebens sind und ich in Verbindung mit Gott eine gewisse Akzeptanz dessen lernen kann. Gott ist mir ganz nah, er ist in mir, ein Teil von mir. Ich muss gar keine bestimmte Haltung einnehmen, um zu beten. Mein ganzes Leben, jeder Atemzug ist ein Gebet.

Anna Koppri ist Mitarbeiterin der Berliner Stadtmission und Autorin. Zuletzt erschien ihr Buch: „Marlene wohnt im Himmel“.