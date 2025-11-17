Jesus.de unterstützen!
US-Schwimmer Ryan Lochte
Ryan Lochte (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Charlie Neibergall)

Olympiasieger Ryan Lochte findet Halt im Glauben

Nach Suchtproblemen und einem schweren Unfall findet Schwimm-Olympiasieger Ryan Lochte durch Jesus neuen Lebensmut. Jetzt hat er sich taufen lassen.

Der ehemalige US-amerikanische Schwimmstar Ryan Lochte hat sich öffentlich zu seinem christlichen Glauben bekannt. In einem Instagram-Post teilte der zwölfmalige Olympia-Medaillengewinner mit, dass er sich habe taufen lassen und sein Leben neu Jesus widme. Die Taufe fand demzufolge in der Canvas Church in Alachua, Florida, statt.

„Ich habe gelernt, dass das Einzige, was wirklich zählt, ist, was Gott über mich denkt“, schrieb Lochte. „Ich habe beschlossen, mein Leben Jesus neu zu widmen – und heute wurde ich getauft!“ In dem Beitrag zeigte er ein Video der Taufe sowie Fotos mit seiner Freundin Molly Gillihan, deren Tochter und seinen Kindern. Unter dem Beitrag kommentierten mehrere bekannte Persönlichkeiten, darunter der christliche Musiker Cory Asbury: „Unglaublich, Bruder! Gott ist gut!“

In der Vergangenheit war Lochte wegen Drogenkonsums in die Schlagzeilen geraten. Nach einem schweren Autounfall im Jahr 2023, der ihn in eine depressive Phase stürzte, begann Lochte eine Entzugstherapie. Im März dieses Jahres reichte seine Frau Kayla jedoch die Scheidung ein und beantragte das alleinige Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder.

Lochte ist mit 12 Medaillen nach Michael Phelps der erfolgreichste männliche Schwimmer der Olympiageschichte. Dazu gewann er 39 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften und Kurzbahnweltmeisterschaften.

Quellen: Instagram, Wikipedia, Christian Post

