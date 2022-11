Retten Singles die Gemeinden?

Kirchengemeinden übersehen Singles, sagt Theologe Tobias Faix. Dabei könnten Gemeinden von ihnen profitieren.

Vor zwei Jahren gab es bereits die Single-Studie als Buchveröffentlichung. Nun die Erweiterung. Warum ist das neue Buch notwendig gewesen?

Tobias Faix: Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben wir gemerkt, dass die Studie bei den christlichen Singles sehr gut ankam und diskutiert wurde. Im Kontext von Kirche und Gemeinde wurde sie jedoch schlecht bis gar nicht auf- und wahrgenommen. Das hat uns erstaunt, weil ja auch zum Teil dramatische Ergebnisse herausgekommen sind: Ein Drittel der christlichen Singles sagen, dass sie sich in der Kirche diskriminiert fühlen.

Wir wollten jedoch kein Skandalbuch machen, sondern ein positives Nach- und Umdenken fördern, obwohl das natürlich auch wehtun kann. Deshalb auch der Titel „Date your Singles“, um zu zeigen: Liebe Gemeinde, denk mal positiv. Du kannst viel gewinnen! Du übersiehst da gerade eine Zielgruppe, die nur darauf wartet, dass sie mehr abgeholt und ernst genommen wird.

Inwiefern würden Gemeinden denn davon profitieren?

Singles haben insgesamt eine hohe Lebenszufriedenheit. Sie haben mehr Raum, ihre Zeit zu gestalten, weil sie natürlich viel weniger familiäre Bindungen haben. Und sie wollen Teil von Gemeinde sein und Gemeinde mitgestalten. Das ist sehr deutlich geworden in der Studie. Aber sie wollen eben auch vorkommen, ihre Lebensweise und Nöte verstanden wissen.

Sie wollen nicht nur in extra Singlekreisen wahrgenommen werden. In vielen Kirchen, die in dieser Post-Corona-Zeit unter Mitarbeitermangel leiden und eine gewisse Müdigkeit verspüren, könnten Singles mehr Verantwortung übernehmen und sich einbringen, wenn sie mehr gesehen werden.

Vereinfacht könnte man sagen: Gemeinden, kümmert euch um eure Singles, dann habt ihr kein Problem mehr mit dem Ehrenamt.

Man muss in diesem Zusammenhang sicherlich auch von dem neuen Ehrenamt sprechen, in dem Menschen empowert werden. Es geht nicht mehr darum, dass über Menschen in hierarchischen Strukturen verfügt wird, sie einen Dienst übernehmen und diesen hocheffizient, geistlich und möglichst dauerhaft machen, sondern dass sie mitgestalten können und sich dort einsetzen, wo sie hinpassen.

Aber Singlesein berührt viel mehr Themen als nur das Ehrenamt: Während es in der Gesellschaft die Tendenz zur Singularisierung gibt, ist die Gemeinde mit dem Fokus auf Gemeinschaft ein Gegenentwurf. Es geht um Vergemeinschaftung, gemeinsam glauben – und eben auch das Ehrenamt.

Wenn 41 Prozent der deutschen Haushalte Singlehaushalte sind, was bedeutet das dann für unsere Kirchen? Das sind neue Lebensformen, die mitbedacht werden müssen. Glaube findet ja nicht im luftleeren Raum statt! Glaube zeigt sich immer kontextualisiert in den gesellschaftlichen und sozialen Strukturen unseres Lebens.

Ich höre aus Ihren Antworten heraus: Es gibt keine klassischen Lösungen, wie Gemeinden mit diesen neuen Herausforderungen umgehen sollen.

Ja, es geht um eine Haltung. Wir haben versucht, in dem Buch zwei Begriffe zu prägen: Zum einen eine singlefreundliche Gemeinde zu sein. Das bedeutet, dass man gemeinsam darüber nachdenkt und eine andere Haltung einnimmt. Aus dieser entstehen dann verschiedene Gesprächsformate oder Beispiele in Predigten oder auch ein überregionaler Singlekreis.

„Wo hat Familie so eine normative Kraft, dass christliche Singles sagen, dass sie sich in der Kirche nicht als ganzer Mensch wahrgenommen fühlen?“

Das andere ist die „Singledizee-Frage“: Wo verschlechtert man als Gemeinde das Leben der Singles? Wo hat Familie so eine normative Kraft, dass christliche Singles sagen, dass sie sich in der Kirche nicht als ganzer Mensch wahrgenommen fühlen?

Das zweite Thema ist die Sexualität. Auch da werden wir schuldig. Singles fühlen sich total alleingelassen. Und wenn Gemeinde nicht der Ort ist, an dem wir darüber reden, wo denn dann?

Bevor man jetzt die eigene Gemeinde umstrukturiert, steht – und so ist auch der Titel eures Buches – ein Date an. Jeder hat die Vorstellung von einem perfekten ersten Date. Wie müsste das zwischen Single und Gemeinde aussehen?

Immer, wenn man von einem perfekten ersten Date spricht, sind die Erwartungen so groß, dass es nicht gut wird. (lacht) Aber eine Möglichkeit, eine neue Haltung zu etablieren, wäre: alle Kreise für einen Abend einladen. Vom Teenkreis bis zum Bibel- und Seniorenkreis. Gemeinsam essen und jedem Kreis, jeder Gruppe die Möglichkeit geben, zu erzählen, was sie genau machen. Egal, ob es um eine thematische Arbeit oder eine Lebensform geht. Dieses Verbalisieren und Bewusstmachen ist wichtig.

Wir haben jahrhundertelang Singlesein als eine christliche Lebensform der Berufung erlebt. Jetzt sagen nur noch vier Prozent der von uns befragten Singles, dass sie es aus Berufung sind. 96 Prozent wollen das eigentlich gar nicht. Das hat sich radikal geändert und das haben wir noch nicht verstanden. Weil wir immer noch sagen: Es steht doch in der Bibel, dass die berufen sind von Gott. Super, dann können sie ja auch auf Sex verzichten. Aber es ist ja gar nicht ihre Berufung. Und das macht es viel, viel komplizierter.

Okay, Gespräche sind wichtig, ebenso wie eine Neugier aufeinander.

Absolut. Viele Singles gucken auf die Familien mit Kindern, mit denen man Spaß hat, wo man als Ehepaar ein Gegenüber hat, während man selbst alleine ist. Und die Familien schielen auf die Singles und beneiden die freie Zeit, die Möglichkeit, auszuschlafen oder spontan wegzufahren.

Es ist aber auch wichtig, über die Nachteile der Lebensmodelle zu reden: Familien sind völlig k. o., es gibt kaum mal eine freie Minute, und Singles erleben temporäre Einsamkeitserfahrungen. Sie fühlen sich nicht grundsätzlich einsam, aber an Sonntagnachmittagen oder Feiertagen. Es geht darum, ein Bewusstsein auf beiden Seiten zu schaffen, Verständnis füreinander.

Im Nachwort stellen Sie die Frage: Sind Singles die Hoffnung der Gemeinden? Ich würde es gerne ein wenig zuspitzen: Sind Singles die Rettung der Gemeinden?

Ich würde es nicht singulär auf Singles beziehen und nicht alle Last auf ihre Schultern legen. Aber ich glaube, dass Singles eine vitale und relevante Gruppe unserer Gesellschaft sind. Und sie sind total wichtig, um Gemeinde gesellschaftsrelevant und hoffnungsfroh in eine neue Zeit zu bringen.

Deshalb würde ich sagen: Singles sind eine Hoffnung der Gemeinde. Kirche braucht in Zukunft neue Strukturen, ein neues Bewusstsein für Ehrenamt, ein Bewusstsein für die Pluralisierung von Lebensformen. Da können Singles viel geben.

Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte 3E-Redakteurin Hella Thorn.

Zwei Jahre nach Erscheinen der „Single-Studie“ haben Tobias Faix und Johanna Weddigen nun mit „Date Your Singles“ eine Inspirationshilfe für Gemeinden vorgelegt. Inklusive vieler Praxistipps, Interview mit Singles und Essays, wie eine singlefreundliche Gemeinde aussehen könnte. Erschienen im SCM R.Brockhaus Verlag, der wie Jesus.de zur SCM Verlagsgruppe gehört.